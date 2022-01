Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ sai phạm ở Tịnh thất Bồng Lai

Đại biểu Quốc hội cũng mong cơ quan chức năng tìm ra bản chất sự việc, từ đó sửa đổi quy định, chính sách, không để xảy ra những sự việc tương tự.

Chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 7/1 về vụ việc xảy ra ở Tịnh thất Bồng Lai (Long An), đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, nhìn nhận đây là việc rất đáng lên án.

Với việc phát hiện ra vụ Tịnh thất Bồng Lai khiến dư luận xã hội xôn xao, đại biểu Bùi Hoài Sơm cho rằng “đây có thể không phải là sự việc cá biệt” mà còn có thể xảy ra ở một nơi nào đó khác. Vì thế, ông nhấn mạnh phải có sự rà soát để phát hiện những vụ tương tự.

“Từ đó, chúng ta cần tìm ra bản chất của sự việc để sửa đổi quy định, chính sách, không để xảy ra những sự việc tương tự”, ông Sơn góp ý về giải pháp mang tính tổng thể.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục. Ảnh: H.L.

Liên quan đến hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở Tịnh thất Bồng Lai, vị đại biểu nhấn mạnh quan điểm Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân và tạo mọi điều kiện cho người dân tham gia đời sống tôn giáo. Tuy nhiên, ở phía ngược lại, những người tham gia hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng cũng tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm quy định liên quan.

Chính vì vậy, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho rằng các cơ quan pháp luật cần làm rõ hơn những sai phạm trong vụ Tịnh thất Bồng Lai nhằm định hướng đúng đắn về nhận thức và giúp môi trường sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân được trong lành.

Ông Sơn cũng kỳ vọng việc làm rõ sai phạm ở Tịnh thất Bồng Lai sẽ giúp tránh những tiêu cực trong sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo chung của cả nước. “Câu chuyện của Tịnh thất Bồng Lai khiến chúng ta phải nghĩ nhiều hơn đến việc nhận thức đúng, đầy đủ và làm lành mạnh đời sống tôn giáo, tín ngưỡng”, ông Sơn nêu quan điểm.

Liên quan đến vụ việc này, cùng ngày, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 người sống ở Tịnh thất Bồng Lai về hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Tịnh thất Bồng Lai ở huyện Đức Hòa. Ảnh: An Huy.

Bốn bị can gồm ông Lê Tùng Vân (89 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Khánh Tây).

Trong số này, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị bắt tạm giam, còn bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, hôm 4/1, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai để làm rõ dấu hiệu phạm tội Loạn luân, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

UBND huyện Đức Hòa cho biết Tịnh thất Bồng Lai không phải là chùa hay tịnh thất vì không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng. Cơ sở này là do ông Lê Tùng Vân cùng một số người đến từ TP.HCM lập nên.

Lực lượng chức năng tỉnh Long An cũng xác định nhiều đứa trẻ sống trong Tịnh thất Bồng Lai không phải trẻ mồ côi mà sống cùng với mẹ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.