Daesung sau khi rời YG Entertainment

Daesung thừa nhận anh lo lắng khi rời YG Entertainment sau nhiều năm gắn bó. Tuy nhiên, nam ca sĩ tin quyết định này mang tới cho anh cơ hội mới.

Ngày 3/1, tờ Iplus đưa tin Daesung chia sẻ cảm xúc khi rời công ty YG Entertainment sau nhiều năm gắn bó. Thông qua bức thư tay gửi người hâm mộ, Daesung bày tỏ lòng biết ơn với YG Entertainment.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi biết ơn vì đã chăm sóc và giúp tôi trưởng thành dù tôi còn rất trẻ khi mới tới công ty. Với tấm lòng biết ơn đó trong tim, tôi đang bước vào cuộc phiêu lưu mới. Tất nhiên, nó rất đáng sợ. Tuy nhiên, tôi nghĩ bước đi run rẩy nhưng đầy nghị lực này sẽ mang lại giá trị rõ ràng. Ai đó đã nói, không gì là vĩnh cửu. Nhưng với tôi, Big Bang là mãi mãi”.

Daesung chia sẻ cảm xúc sau khi rời YG.

Daesung kết thúc hợp đồng độc quyền với YG Entertainment vào tháng 12/2022. Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ thông báo rời công ty quản lý BlackPink. Ngày 30/12, tờ Iplus đưa tin nam diễn viên Kang Dong Won rời YG Entertainment. Cùng ngày, công ty giải trí YG Entertainment xác nhận tất cả thành viên của nhóm nhạc iKON rời đi sau nhiều năm gắn bó. Trong khi đó, Taeyang chuyển sang công ty con The Black Label sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền với YG.

Daesung sinh năm 1989. Anh ra mắt năm 2006 với tư cách thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Big Bang. Nam ca sĩ cũng phát triển sự nghiệp solo từ năm 2008 với bài hát Look at Me, Gwisoon. Năm 2013, anh phát hành album solo đầu tiên tại Nhật Bản, D'scover và bắt đầu chuyến lưu diễn.