'Đặc vụ bóng đêm' - diễn viên gốc Việt Hồng Châu tỏa sáng

Series có cốt truyện ít đột phá nhưng đạo diễn vẫn biết cách thu hút sự chú ý của khán giả. Các diễn viên trong phim đều làm tốt vai diễn, đặc biệt là diễn viên gốc Việt Hồng Châu.

Genre: Hành động, Ly kỳ, Chính kịch

Director: Shawn Ryan

Cast: Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Fola Evans-Akingbola, Sarah Desjardins, D. B. Woodside, Hong Chau,...

Rating: 7,5/10

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên bán chạy nhất của nhà văn Matthew Quirk, The Night Agent (tựa Việt: Đặc vụ bóng đêm) do Shawn Ryan sáng tạo, được khởi chiếu trên nền tảng trực tuyến. Chuyện phim theo chân Peter Sutherland (Gabriel Basso), một đặc vụ FBI cấp thấp phải làm việc ban đêm dưới tầng hầm của Nhà Trắng. Anh phải trực đường dây nóng khẩn cấp, một nhiệm vụ tẻ nhạt vì điện thoại gần như không bao giờ đổ chuông.

Nhưng rồi một ngày nọ, bất chợt có cuộc gọi tới từ một người phụ nữ tên Rose Larkin (Luciane Buchanan). Peter Sutherland bị cuốn vào âm mưu chết người liên quan đến vụ khủng bố và một gián điệp cấp cao trong chính phủ. Để cứu quốc gia, anh phải tìm ra kẻ phản bội, đồng thời phải bảo vệ Rose.

Dù mới được phát hành, The Night Agent đã nhanh chóng lọt top thịnh hành. Theo tiết lộ, dù phần lớn bối cảnh phim ở Washington DC, nhưng thực tế chỉ một số cảnh ngoại cảnh được quay ở đây.

Câu chuyện cũ nhưng vẫn có nét thú vị

Ngay từ ấn tượng ban đầu, The Night Agent dễ khiến người xem liên tưởng tới The Recruit, một series phát hành cách đây không lâu. Phim cũng thuộc thể loại hành động, ly kỳ với với sự tham gia của Noah Centineo trong vai một nhân viên CIA trẻ, vô tình bị cuốn vào âm mưu chính trị.

Rose Larkin và Peter Sutherland bị cuốn vào âm mưu chính trị nguy hiểm.

The Night Agent không có cốt truyện quá mới mẻ. Tuy nhiên, với thời lượng 10 tập, mỗi tập kéo dài khoảng 40 phút, đạo diễn vẫn biết cách dẫn dắt người xem, biến tổng thể series trở nên hấp dẫn, thu hút. Sở dĩ, nội dung mỗi tập không quá phức tạp, dễ nắm bắt và chủ yếu xoay quanh một sự kiện quan trọng.

Cách kể chuyện cùng tình tiết nhanh khiến mỗi tập phim tương tự một bộ phim điện ảnh riêng, thay vì là những đoạn cắt của một phiên bản series truyền hình. Ngoài ra, các yếu tố hành động, âm mưu chính trị và tình cảm được kết hợp khá hài hòa, không tạo cảm giác quá nhàm chán.

Biến cố phim xảy ra từ khá sớm. Nhân vật Rose Larkin phải đối mặt với hai tên sát thủ đã ám hại dì và chú của mình. Dưới sự chỉ dẫn của đặc vụ Peter Sutherland, cô đã ẩn náu an toàn cho tới khi cảnh sát giải cứu. Mang trong mình nỗi hoài nghi và hoang mang, Rose phải đối mặt với nhiều khủng hoảng khi mình là mục tiêu của nhiều cuộc săn đuổi. Mối liên hệ giữa cô và Peter Sutherland cũng bắt đầu kể từ đó.

Cuộc gặp gỡ được sử dụng như một bệ phóng cho những câu chuyện phức tạp, ngày càng được mở rộng về những kẻ ám sát và khủng bố, hay kể cả là nạn tham nhũng của quan chức chính phủ. Peter và Rose, dù vô tình hay cố ý, luôn đi trước một bước so với những kẻ muốn ám sát họ. Trong hành trình khám phá bí mật, người duy nhất bộ đôi có thể tin tưởng là Tham mưu trưởng Nhà Trắng Diane Farr (Hồng Châu).

Yếu tố hành động là điểm sáng trong The Night Agent.

Xuyên suốt 5 tập đầu tiên, The Night Agent chủ yếu giới thiệu tiền đề câu chuyện, bên cạnh sự xuất hiện của nhiều tuyến nhân vật. Tuy nhiên, nó đôi lúc khiến người xem cảm thấy bị xao nhãng, lạc khỏi tuyến truyện chính. Tất nhiên, đạo diễn vẫn biết cách kéo lại sự chú ý của khán giả bằng những pha hành động rượt đuổi, đấu súng tay đôi căng thẳng.

Trong nửa sau của series, nhân vật dưới sức ép của tình tiết cũng có sự biến chuyển trong tâm lý, điển hình là Rose. Ngoài ra, yếu tố hành động được đẩy lên cao trào, nhưng vẫn tiết chế và không quá bạo lực.

Đáng nói, khâu thiết kế sản xuất tạo được nhiều ấn tượng, từ cảnh rượt đuổi tại hành lang và tầng hầm như mê cung của Nhà Trắng hay cuộc đấu súng căng thẳng tại kho container,... Tuy nhiên, nhiều tình tiết không tạo được bất ngờ. Biên kịch để lộ một số sơ hở, dẫn tới chuyện phim nhiều phen thiếu logic và ngớ ngẩn. Phần lớn bí mật cũng dễ dàng bị vạch trần từ sớm, nên kết quả không nằm ngoài dự đoán của người xem. Chưa kể, hội thoại trong phim thiếu chắt lọc, tạo ra cảm giác lê thê, dài dòng.

Hồng Châu là điểm nhấn

Không nghi ngờ gì, Hồng Châu chính là điểm sáng trong series The Night Agent. Nữ diễn viên gốc Á ngày càng nổi tiếng khi tham gia một số dự án đáng chú ý gần đây, như The Whale, The Menu hay Poker Face.

Trong phim, Hồng Châu thủ vai Diane Farr, Tham mưu trưởng tại Nhà Trắng. Cô có màn trình diễn nổi bật trong vai một nhân vật phức tạp, nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn cho thấy khả năng ứng biến linh hoạt của mình. Vậy nên, dù Diane Farr đôi lúc bị ngòi bút biên kịch tạo cảm giác hơi “kịch”, diễn xuất của Hồng Châu cũng phần nào bù đắp cho khiếm khuyết đó.

Hồng Châu có một vai diễn đáng nhớ trong The Night Agent.

Ngoài ra, màn thể hiện của cặp đôi trẻ Gabriel Basso và Luciane Buchanan cũng gây được nhiều thiện cảm. Đôi khi bị Hồng Châu lấn át nhưng diễn xuất tự nhiên, linh hoạt khiến cả hai vẫn thành công tạo được “chemistry” trong phim. Giữa những hiểm nguy hỗn loạn, khán giả vẫn có đủ thời gian để được khám phá câu chuyện đời tư của nhân vật, ví như câu chuyện của Rose, mối quan hệ của Peter với người cha quá cố hay lý do anh gia nhập FBI,...

Đáng tiếc, phần kết phim lại chưa tạo được nhiều cảm xúc. Sutherland và Larkin được Maddie giải thoát. Trong khi đó, Diane Farr vẫn còn sống để đối mặt với những hậu quả do tham gia che đậy vụ đánh bom tàu ​​điện ngầm và ám sát dì và chú của Larkin. Những tình tiết này phù hợp với sự phát triển của mạch phim, nhưng lại chưa có đột phá và tạo được ấn tượng đáng kể.

Ngoài ra, việc khép lại mọi thứ quá cầu toàn khiến khán giả đặt dấu chấm hỏi về tương lai phần 2 của loạt phim. Nhiều khả năng, The Agent Night 2 sẽ mở ra cho những cuộc phiêu lưu mới của Peter Sutherland. Bởi với màn thể hiện ở phần 1, đặc vụ FBI trẻ tuổi này có thể có tương lai đầy hứa hẹn.