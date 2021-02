Đặc sản trái cây được người Việt chưng dịp Tết

2. Cam Xã Đoài là đặc sản của địa phương nào? Nghệ An

An Giang

Thanh Hóa Cam Xã Đoài, đặc sản ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), được xem là loại cam đắt nhất tại các tỉnh miền Trung. Hiện nay, một quả cam Xã Đoài được bán với giá 80.000-100.000 đồng nhưng người trồng vẫn không đủ hàng cung ứng cho dịp Tết. Loại quả này có vỏ mịn, mỏng đều và hương thơm dịu. Ruột cam vàng óng ánh, vị ngọt thanh mà không chua nên nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Phạm Trường.