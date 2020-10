Đặc sản sơ ri nổi tiếng miền Tây

4. Sơ ri là loại trái cây giàu vitamin nào? Vitamin D3

Vitamin C

Vitamin B1 Theo tài liệu của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang, sơ ri được biết đến là loại quả rất giàu vitamin C. Ước tính 180 ml nước ép sơ ri có thể có chứa lượng vitamin C bằng 14 lít nước ép cam. Ảnh: Dophamduytam.