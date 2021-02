Đặc sản lạp xưởng ở miền Tây cho dịp Tết

1. Lạp xưởng tươi Cần Giuộc là đặc sản của tỉnh nào? Vĩnh Long

Long An

An Giang Long An có đặc sản lạp xưởng tươi Cần Giuộc nổi tiếng. Nguyên liệu để làm lạp xưởng gồm có thịt nạc heo tươi, mỡ heo xắt hạt lựu, rượu mai quế lộ, tỏi, đường, tiêu... Ngoài lạp xưởng heo, lạp xưởng tôm Cần Giuộc cũng rất hấp dẫn. Ảnh: Bakafood.