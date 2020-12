Đặc sản gà hấp tỏi ở Hòn Sơn

7. Nam Du có thức uống đặc sản nào? Đá me

Đá cóc

Đá xoài Ở Nam Du, đá me là thức uống dân dã nhưng cuốn hút nhiều du khách bởi hương vị chua chua, ngọt ngọt hấp dẫn. Để làm thức uống giải khát này, người ta sử dụng me, khóm, đường, mè... để ngào lên, sánh sệt lại, pha với nước, thêm ít đá lạnh, rắc ít đậu phộng bùi bùi. Ảnh: Veivei.im.