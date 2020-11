Đặc sản ếch nướng nhồi thịt ở Tri Tôn

1. Đến huyện Tri Tôn ở tỉnh nào để thưởng thức đặc sản ếch nướng hấp dẫn? An Giang

Kiên Giang

Tiền Giang Đến Tri Tôn, huyện biên giới thuộc tỉnh An Giang, du khách không thể bỏ qua đặc sản ếch nướng độc đáo ở đây. Món ăn được nướng chín trên than hồng, tỏa hương thơm quyến rũ, hấp dẫn. Ảnh: Im_mnhung.