Đặc sản củ hủ khóm ở miền Tây

1. Củ hủ khóm là nguyên liệu thế nào? Là cách gọi khác của củ hủ dừa

Phần lõi non nằm trong bụi khóm

Trái khóm còn non Ngoài củ hủ dừa, ẩm thực miền Tây còn có củ hủ khóm (củ hũ khóm, cổ hủ khóm...) không kém phần độc đáo. Đây là phần lõi non nằm trong bụi khóm, phải bỏ hết lớp lá, vỏ xanh bên ngoài mới được củ hủ khóm trắng nõn. Ảnh: Taccaufoods.