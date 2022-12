Đặc quyền VVIP dành cho giới siêu giàu tại World Cup 2022

Mọi địa điểm thi đấu thể thao đều được phân chia theo nhiều cấp độ, từ khu bình dân cho đến nơi cao cấp. Tuy nhiên, sự xuất hiện của khu vực VIP và VVIP tại World Cup 2022 sẽ một lần nữa tái định nghĩa thế nào là cảm giác độc quyền, theo The New York Times.

Được bao bọc bởi các hàng rào và tách biệt với lối đi thông thường, cửa vào dành cho khách VVIP tại sân vận động Al Bayt, một trong 8 sân vận động World Cup ở Qatar, không khác gì đại lộ.

Các cổ động viên giàu có có thể vào thẳng bên trong bằng trực thăng hoặc siêu xe, nên gần như không phải chen lấn trong các không gian chung với người hâm mộ bình thường.

Sự khác biệt lớn nhất giữa nơi dành cho khách VIP, VVIP và khu vực thông thường là việc phục vụ rượu bia.

Ngay trước khi giải đấu bắt đầu, Qatar gây sốc cho người hâm mộ và các hãng bia khi cấm mua bán và uống đồ uống có cồn ở trong cũng như xung quanh sân vận động. Không lâu trước đó, nước chủ nhà thông báo sẽ mở một khu vực để cổ động viên thoải mái thưởng thức rượu bia khi đến sân vận động theo dõi các trận đấu.

Tuy nhiên, lệnh cấm bia rượu hoàn toàn không ảnh hưởng đến khu vực VIP, VVIP. Khách ở đây vẫn được phục vụ bia, Scotch Whisky, Gin, rượu vang và các loại đồ uống miễn phí khác. Các quy định về đồ uống có cồn gần như không được áp dụng đối với khách VIP.

Rượu và thức ăn được phục vụ trong khu VIP. Ảnh: The New York Times.

Khi mua chỗ ngồi trị giá 3.000 USD ở sân vận động Al Bayt để theo dõi trận đấu giữa tuyển Mỹ và Anh, khách sẽ nhận được thực đơn của quầy bar bao gồm Taittinger Champagne, Whisky Chivas Regal, rượu Martell VSOP.

Keemya Najmi, cổ động viên đến từ Los Angeles cùng gia đình, cho biết: "Bạn không thể uống rượu bia trong sân vận động. Vì vậy, nếu muốn uống, khu VIP là một lựa chọn thoải mái hơn nhiều".

Ngoài đồ uống có cồn, cổ động viên chắc chắn sẽ thấy thoải mái hơn với sự chăm sóc tận tình của các nhân viên trong khu vực VIP và VVIP. Thực đơn ăn uống đa dạng, quà tặng kèm, phục vụ âm nhạc là một số tiện ích đi kèm khác.

Theo Match Hospitality, đối tác của FIFA đồng thời là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho giới siêu giàu tại các sự kiện thể thao F1, có 5 cấp độ "hiếu khách" trong các sân vận động.

Đầu tiên là những chỗ ngồi bình thường có giá 950 USD , phục vụ đồ ăn đường phố. Cao cấp nhất là dãy phòng riêng có giá khoảng 5.000 USD /người và cung cấp các bữa ăn 6 món do đầu bếp riêng chuẩn bị, cocktail từ chuyên gia pha chế.

Loại phòng sang trọng nhất là Pearl Lounge, nằm ở sân vận động Lusail. Còn xếp thứ hai là Private Suite, những phòng đạt tiêu chuẩn 5 sao và được bố trí ở tất cả sân vận động tổ chức World Cup 2022.

Nhân viên chuẩn bị phục vụ khách hàng ở khu vực VIP. Ảnh: The New York Times.

Người phát ngôn của Match Hospitality cho biết World Cup này đã mang về khoảng 800 triệu USD doanh thu từ việc bán chỗ ngồi cao cấp, một kỷ lục trong ngành thể thao.

Sự phân chia khu vực VIP và VVIP từ lâu đã gây tranh cãi. Theo một phụ nữ giấu tên làm việc cho đơn vị hỗ trợ World Cup Qatar, hầu hết khách VIP là những nhà tài trợ.

Trong khi đó, một nhà báo Saudi Arabia nói với The New York Times rằng nhóm khách này chủ yếu là người giàu có, làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, ngân hàng. "Còn các VVIP là thành viên hoàng gia và các quan chức nước ngoài".

Còn một người Qatar tham gia tổ chức hậu cần cho giải đấu cho biết tại một số sự kiện World Cup 2022 có quá nhiều khách VIP. Điều đó khiến ban tổ chức khó sắp xếp nên phải tạo thêm khu vực VVIP hay thậm chí VVVIP.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.