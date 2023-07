Đặc quyền sở hữu thẻ khách hàng trung thành cho Volkswagen Teramont

Mua Volkswagen Teramont trong tháng 7, chủ nhân được ưu đãi 100% phí trước bạ và có đặc quyền sở hữu thẻ khách hàng trung thành 300 triệu đồng.

Thẻ khách hàng trung thành “First. Class. Access” là thẻ dành tặng cho khách hàng mua xe Volkswagen Teramont, áp dụng từ tháng 7 và thẻ có thời hạn đến 31/12. Ngoài ra, khách hàng vẫn được hưởng chương trình ưu đãi 100% phí trước bạ.

Theo đó, khách hàng có cơ hội hưởng nhiều ưu đãi đặc quyền có giá trị cao nhất khi mua xe thứ 2 và được ưu tiên chăm sóc theo hạng đặc biệt. Chương trình áp dụng tại hệ thống đại lý Volkswagen trên toàn quốc, khách hàng liên hệ đại lý để nhận thông tin chi tiết.

Được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Chattanooga (Mỹ), Teramont là mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn với đầy đủ trang bị tiện nghi và hiện đại, đặc biệt được đánh giá cao về cảm giác lái tốt và hệ thống vận hành vượt trội đậm chất Đức.

Teramont là mẫu xe có kích thước lớn nhất sử dụng nền tảng khung gầm MQB nổi tiếng của Volkswagen và nhiều công nghệ của hãng xe Đức tại Mỹ. Người dân nơi đây rất chuộng những dòng SUV với không gian nội thất rộng rãi, động cơ mạnh mẽ để có thể vận hành ổn định trên các tuyến cao tốc giữa các bang hay những địa hình off-road nhẹ. Khả năng off-road của xe được tăng cường nhờ khoảng sáng gầm lớn lên tới 235 mm.

Volkswagen Teramont trang bị hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu LED, bộ mâm 20 inch. Xe dài 5.097 mm, rộng 1.990 mm và cao 1.777 mm. Kích thước này của Teramont lớn hàng đầu phân khúc SUV cỡ E tại Việt Nam. Đây là mấu chốt để hãng thiết lập không gian nội thất hoàn toàn thoải mái cho cả 7 người trưởng thành.

Thiết kế của Teramont nổi trội nhất ở nội thất. Đồng hồ trung tâm Digital Cockpit Pro hiển thị đa dạng thông tin cho người lái và có thể tùy chọn 10 màu sắc. Màn hình cảm ứng Discover Media 8 inch được điều khiển bằng cử chỉ Gesture control. Thiết kế màn hình cùng bảng táp-lô tạo thành mặt phẳng liền từ trái sang phải. Vì vậy, không gian khoang lái của xe rộng và không có chi tiết thừa.

Ghế lái của xe có 10 hướng tùy chỉnh, trong khi hàng ghế thứ 2 và thứ 3 của Teramont có thể gập phẳng hoàn toàn, cho dung tích khoang hành lý lên đến 2.741 lít. Bên cạnh đó, tất cả ghế đều có thể điều chỉnh độ cao tựa đầu. Ngồi ở đâu, hành khách cũng thoải mái phóng tầm mắt lên khoảng trời rộng lớn qua cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic Sunroof. Đặc biệt, 17 hộc đựng đồ bố trí xung quanh khoang nội thất giúp khách hàng thoải mái để đồ dùng của mình.

Về khả năng vận hành, động cơ của Teramont được trang bị turbo tăng áp và phun nhiên liệu kép 2.0 TSI cho mô-men xoắn tối đa lớn lên đến 350 Nm, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4Motion. Hệ thống phun nhiên liệu kép TSI kết hợp khả năng xử lý nhanh và chính xác của hộp số tự động 8 cấp Tiptronic cho mức tiêu hao nhiên liệu khá lý tưởng.