Đặc quyền của nhóm 10% lương cao nhất ở Mỹ

Trong năm 2022, trung bình, 10% nam giới có thu nhập cao nhất trên thị trường lao động Mỹ làm việc ít hơn 77 tiếng so với những người cùng nhóm thu nhập vào năm 2019, theo Wall Street Journal.

Con số dựa trên nghiên cứu mới về dữ liệu liên bang của khoa Kinh tế, Đại học Washington cho thấy thời gian làm việc của nhóm này giảm 1,5 tiếng/tuần làm việc, tương đương 3% số giờ.

Trong cùng khoảng thời gian, 10% phụ nữ có thu nhập cao nhất đã cắt giảm số giờ làm xuống 29 tiếng, nghĩa là giảm khoảng 0,5 tiếng/tuần làm việc, tương đương giảm 1%.

Yongseok Shin, giáo sư kinh tế, đồng tác giả bài báo, cho biết những người đàn ông có thu nhập cao trong độ tuổi từ 25 đến 39, nhóm có thể được mô tả là “những người nghiện công việc”, đang rút lui.

Những người có thu nhập cao này đã làm việc nhiều giờ hơn so với người lao động Mỹ điển hình, nên họ có số ngày làm việc để cắt giảm, dù vậy họ vẫn làm nhiều hơn số giờ trung bình.

Việc giảm số giờ làm việc của những đàn ông và phụ nữ có thu nhập cao giúp giải thích tại sao thị trường việc làm ở Mỹ thậm chí còn chặt chẽ hơn so với dự kiến.

“Đây là những người có khả năng thương lượng”, Shin nói về đòn bẩy mà nhiều người lao động có được trong một thị trường việc làm chặt chẽ. “Họ có đặc quyền quyết định số giờ muốn làm việc mà không phải lo lắng quá nhiều về sinh kế kinh tế của mình”.

Theo bài báo do Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia xuất bản, những người thu nhập cao có nhiều khả năng được hưởng lợi từ sự sắp xếp làm việc linh hoạt, đây có thể là một yếu tố giúp họ có khả năng cắt giảm giờ làm.

Trước đại dịch, Eli Albrecht, một luật sư ở khu vực Washington DC, cho biết anh làm việc 80-90 giờ/tuần. Bây giờ, anh làm việc 60-70 giờ/tuần. Theo dữ liệu liên bang, con số này vẫn nhiều hơn phần lớn nam giới ở Mỹ, những người làm trung bình 40,5 giờ/tuần vào năm 2021.

Lịch trình của Albrecht đã thay đổi khi anh san sẻ thời gian chăm sóc hai đứa con nhỏ với vợ. Anh chọn giảm số giờ làm việc vì điều đó giúp cho mối quan hệ bình đẳng hơn, đồng thời có thêm thời gian dành cho gia đình.

“Tôi từng cảm thấy, và rất nhiều ông bố cũng nghĩ vậy, rằng chỉ cần chu cấp tài chính cho gia đình là đủ. Mọi chuyện không phải như thế”, Albrecht nói.

Shin và các đồng nghiệp của ông đã ghi lại quá trình thay đổi khi nhiều người đánh giá lại tham vọng của bản thân cũng như giá trị của việc làm việc nhiều giờ. Hàng triệu người Mỹ đã bỏ việc để tìm kiếm những nơi có thời gian làm việc tốt và linh hoạt hơn.

Nhân viên nam ở Mỹ làm việc trung bình 2.006 giờ vào năm 2022, trong khi nhân viên nữ trung bình làm việc 1.758 giờ.

Dữ liệu riêng biệt từ Cục điều tra dân số cho thấy nam giới, đặc biệt là đàn ông có gia đình, đang làm việc ít giờ hơn.

Từ năm 2019 đến năm 2021, trung bình những người đàn ông đã kết hôn dành ít hơn khoảng 13 phút để làm việc mỗi ngày, theo Khảo sát sử dụng thời gian của Mỹ (chưa công bố số liệu năm 2022). Họ dành nhiều thời gian hơn cho giao tiếp xã hội và thư giãn, cũng như các hoạt động gia đình.

Lượng thời gian mà những người đàn ông chưa lập gia đình dành cho công việc thay đổi rất ít trong cùng khoảng thời gian đó.

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Shin, khi những người lao động có thu nhập cao ở Mỹ giảm thời gian làm việc, thì những người có mức lương thấp lại tăng giờ làm.

Trung bình, 10% nam giới có thu nhập thấp nhất đã làm việc nhiều hơn 41 giờ vào năm 2022 so với năm 2019. Chỉ số tương tự ở nhóm phụ nữ có thu nhập thấp nhất là tăng 52 giờ.

Mặc dù phụ nữ làm việc ít giờ hơn nam giới, công việc không được trả lương (ngoài công việc chính) mà họ phải thực hiện lại được ghi nhận rõ ràng. Nhiều bà mẹ đi làm chọn dành nhiều thời gian hơn ngoài giờ làm việc để chăm sóc con cái và làm việc nhà.

Maryann B. Zaki, một bà mẹ 3 con từng làm việc tại một số doanh nghiệp, bao gồm cả công ty luật lớn, gần đây đã thành lập cơ sở hành nghề riêng ở Houston, giúp cô có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với giờ giấc của mình.

Zaki nói rằng cô nhận thấy nhiều nam giới trong lĩnh vực của mình chọn giảm giờ làm, đôi khi làm việc 80% số giờ dự kiến ​​bình thường, chấp nhận bị cắt giảm 20% lương. Kiểu sắp xếp như vậy ban đầu được đưa ra để hỗ trợ các bà mẹ đang đi làm.

Đối với một luật sư, điều đó có nghĩa là giảm hàng chục nghìn USD tiền lương mỗi năm.

Tuy nhiên, đáp ứng những kỳ vọng mới về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống có thể đặc biệt khó khăn đối với các ngành đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự, chẳng hạn như ngành y.

Tiến sĩ Lotte Dyrbye, giám đốc phúc lợi của Trường Y Đại học Colorado, cho biết cô thường nghe các bác sĩ mới vào nghề và các chuyên gia y tế khác muốn làm việc ít giờ hơn để tránh bị kiệt sức.

Nhưng khi nhân viên cắt giảm số giờ làm có thể khiến các tổ chức y tế tốn thêm tiền và gây ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc.

