Đặc quyền của chủ nhân biệt thự biển The Maris

Tính khan hiếm, chất lượng tốt, tầm nhìn và những tiện ích không dành cho số đông là yếu tố các chủ nhân 192 căn biệt thự biển The Maris Vũng Tàu được ưu ái sở hữu.

Biệt thự biển The Maris Vũng Tàu không chỉ là khoản đầu tư hứa hẹn lợi nhuận tốt, mà còn là tài sản định danh cho giới thượng lưu.

Nhu cầu biệt thự có gu của giới thượng lưu

Là doanh nhân từng sống và làm việc tại nước ngoài nhiều năm, anh Denis Phạm có ý định về Việt Nam mở rộng kinh doanh và tìm mua một căn biệt thự biển. Không để ý nhiều đến giá cả, yêu cầu chính của anh là biệt thự nằm trên bờ biển đẹp, hệ thống tiện ích cao cấp, vị trí không quá xa TP.HCM và anh được toàn quyền thiết kế nội thất theo ý riêng.

“Ở Việt Nam, tôi thấy hầu hết chủ đầu tư đều có xu hướng ‘dọn sẵn’ mô hình thiết kế cho khách. Rất ít dự án xem trọng việc tạo không gian cho gia chủ được chỉnh sửa hay bố cục theo ý riêng. Nếu bỏ ra một số tiền lớn chỉ để sở hữu một biệt thự giống những sản phẩm khác, thì một biệt thự triệu đô có khác gì sản phẩm căn hộ thiết kế công nghiệp đại trà?”, anh Denis bày tỏ.

Nhiều người quan niệm một căn biệt thự chuẩn phải khoe được cá tính của chủ nhân.

Nhiều nghiên cứu từ các đơn vị tư vấn quốc tế chỉ ra, 95% người giàu trên thế giới khi mua BĐS đều thích tự tay chọn thiết kế nội thất. Họ chấp nhận chi thêm một khoản lớn để bố cục lại căn biệt thự theo gu riêng và xem đó như một nét “định danh” khó trộn lẫn. Điển hình, nữ tỷ phú Mimi Morris thích tự tay trang hoàng từng chi tiết trong căn biệt thự của mình. Tỷ phú Jeff Bezos luôn đưa ra từng yêu cầu về thiết kế theo đúng sở thích cho những căn biệt thự triệu đô ông sở hữu.

Không chỉ là xu hướng phổ biến của thế giới, tại Việt Nam - quốc gia nơi tỷ lệ tăng trưởng người giàu đứng thứ 3 châu Á, ngày càng nhiều đại gia chuộng sở hữu biệt thự có thiết kế nội thất riêng biệt. Từng bố cục, đường nét trong biệt thự đều phải toát ra màu sắc riêng, không trùng lặp với sản phẩm khác.

Thay vì theo khuôn mẫu đại trà từ chủ đầu tư, việc tự tay tạo nên tổ ấm, thể hiện sở thích riêng là điều không chỉ người giàu mà nhiều người trẻ thành đạt cũng hướng tới. Nắm bắt xu hướng này, nhà phát triển dự án Rio Land mang đến 192 biệt thự hạng sang The Maris Villa, cho phép chủ nhân đưa dấu ấn cá nhân vào từng chi tiết nội thất, vừa tạo ra khác biệt vừa thỏa mãn “cái tôi”.

Biệt thự biển The Maris dành cho những cá tính độc lập

Ở Việt Nam, giới siêu giàu sở hữu biệt thự có xu hướng thích “sở hữu” luôn quyền quyết định thiết kế nội thất.

Anh Phan Thuận, một trong những khách hàng đặt mua biệt thự The Maris cho hay, may mắn của anh khi chọn dự án này không chỉ là vị trí đẹp, tiện ích tốt mà còn là đặc quyền tự do bài trí và thiết kế nội thất căn biệt thự theo ý mình, hoàn toàn không bị phụ thuộc vào quy hoạch sẵn.

“Ngay lần đầu nhìn thấy căn biệt thự có tầm nhìn ôm trọn bờ biển Chí Linh, tôi đã có ý tưởng sẽ tự bố cục ngôi nhà của mình theo phong cách mở. Tận dụng tối đa không gian biển, phong cách mở sẽ giúp căn nhà hưởng trọn ánh nắng, gió biển trong lành”, anh Thuận chia sẻ.

192 căn biệt thự biển The Maris có tầm nhìn ra bờ biển Chí Linh, Vũng Tàu.

Biệt thự biển The Maris tọa lạc trong quần thể nghỉ dưỡng 5 sao, sở hữu 500 m đường bờ biển riêng và chỉ mất 30 phút di chuyển đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án được thiết kế bởi Tama Architects & GK Archi, cố vấn kỹ thuật vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao từ Tập đoàn Absolute Hotel Services và do thương hiệu Eastin Grand Hotels & Resorts quản lý.

Chủ nhân biệt thự biển The Maris sẽ được hưởng những đặc quyền như VVIP lounge tại clubhouse, được bố trí vị trí đậu ôtô định danh, hồ bơi và sân vườn riêng… Chỉ cần vài bước chân là có thể tiếp cận tổ hợp hơn 100 tiện ích của toàn khu từ thư giãn, chăm sóc sắc đẹp đến ẩm thực, giải trí.