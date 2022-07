Đa vũ trụ trong trang sách

Không chỉ xuất hiện trong phim ảnh, khái niệm đa vũ trụ (multiverse) đã được đưa vào các trang tiểu thuyết viễn tưởng.

Đa vũ trụ là giả thuyết về sự tồn tại song song nhiều vũ trụ cùng một lúc, bao gồm cả vũ trụ nơi chúng ta đang sống. Nếu yêu thích phim Everything Everywhere All at Once, bạn không nên bỏ qua những tác phẩm văn chương kể câu chuyện về những thế giới song song.

Thư viện nửa đêm của Matt Haig

Sách Thư viện nửa đêm. Ảnh: Nhã Nam.

Thư viện nửa đêm là cuốn tiểu thuyết thứ bảy của Matt Haig, ra mắt vào quý III năm 2020, ngay lập tức lọt vào danh sách sách bán chạy của The New York Times. Sách giành được giải sách hư cấu của Goodreads, được đưa vào danh sách tổng kết sách hay nhất năm của một số tờ báo và đã được mua bản quyền chuyển thể thành phim.

Thư viện nửa đêm xoay quanh cuộc đời đầy khổ sở, chán chường và nuối tiếc của một người phụ nữ tên Nora Seed. Vào giây phút cận kề cái chết, đúng lúc tiếng chuông nửa đêm vang lên, Nora thấy mình ở thư viện nửa đêm, nơi “nằm giữa sự sống và cái chết”.

Tại đây, Nora đã được trải nghiệm những cuộc đời khác của mình, nơi cô đã có những quyết định khác, ngã rẽ khác. Đa vũ trụ của Nora Seed kéo dài bất tận với hàng trăm hàng nghìn số phận khác của cô liệu có giúp cô tìm được vũ trụ hạnh phúc nhất? Nếu có một lựa chọn khác, liệu rằng Seed có hạnh phúc hơn vũ trụ hiện tại cô từng sống? Thư viện nửa đêm sẽ cho độc giả câu trả lời.

A Thousand Pieces of You của Claudia Grey

Sách A Thousand Pieces of You. Nguồn: Hey Ashers!

A Thousand Pieces of You là cuốn sách đầu tiên trong bộ truyện Firebird của tác giả Claudia Grey. Cuốn tiểu thuyết kể về Marguerite Caine, có cha mẹ là những nhà vật lý nổi tiếng nhờ thành tựu đột phá. Trong đó Firebird, một phát minh cho phép mọi người du hành vào các vũ trụ khác là thành tựu lớn nhất của hai nhà vật lý.

Bất ngờ cha của Marguerite bị sát hại và kẻ giết ông sử dụng Firebird để trốn vào một không gian khác. Lực lượng thực thi pháp luật không thể bắt được kẻ giết người vì anh ta không còn ở trong cùng một vũ trụ với họ. Marguerite không thể để kẻ sát hại cha cô trốn thoát dễ dàng như vậy. Từ đây cuộc phiêu lưu đuổi theo kẻ giết người qua nhiều vũ trụ của cô bắt đầu.

Dark matter - Người chạy xuyên không gian của Blake Crouch

Dark matter là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng với tiết tấu dồn dập. Cuốn sách bắt đầu bằng một vụ bắt cóc, Jason Dessen bị đánh bất tỉnh. Khi tỉnh lại, thế giới anh đang ở có những điều rất khác lạ so với thế giới anh từng sống. Vợ anh ở thế giới này hoàn toàn không phải vợ thực sự của anh, con trai anh chưa bao giờ được sinh ra và thay vì chỉ là một giáo sư vật lý, ở thế giới này anh là một nhà khoa học nổi tiếng, người đã khám phá ra một điều gì chấn động.

Cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng này xoay quanh hành trình Jason tìm hiểu thế giới nơi anh đang ở là thực hay mơ, thế giới nào mới là nơi thuộc về anh và làm sao để trở về đúng thế giới đó.

Unholy land của Lavie Tidhar

Unholy Land lấy bối cảnh của một vũ trụ thay thế, nơi người ta thành lập nên một quê hương của người Do Thái có tên "Palestina" ở Đông Phi. Lior Tirosh là một nhà văn viết truyện ba xu với thành tích xuất bản không mấy ấn tượng. Tirosh trở về Palestina trong thời điểm bất ổn ở thành phố Ararat đang gia tăng.

Khi trở về quê nhà, đột nhiên anh phát hiện ra mình là một trong những nghi phạm chính trong chuỗi vụ án giết người. Nhiều việc kỳ lạ xảy ra sau đó đều liên quan đến multiverse - hay thuyết đa vũ trụ và du hành thời gian.

This is how you lose the time war của Amal El-Mohtar và Max Gladstone

Sách This is how you lose time war. Nguồn: Off the TBR.

Nếu muốn đọc một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng vừa có yếu tố đa vũ trụ lại vừa thêm không khí lãng mạn, This is how you lose time war là lựa chọn phù hợp. Cuốn tiểu thuyết này kể về câu chuyện của Red và Blue, hai nữ đặc vụ là đối thủ của nhau. Họ viết thư cho nhau từ hai đầu chiến tuyến của cuộc chiến tranh thời gian. Cuối cùng, họ phải lòng nhau.

All our wrong todays của Elan Mastai

Vũ trụ trong cuốn tiểu thuyết All our wrong todays của Elan Mastai là tương lai tưởng tượng của loài người không xa, nơi con người sống trong vũ trụ và di chuyển khắp nơi bằng ôtô bay. Tom Barren, nhân vật chính của tiểu thuyết, trong một chuyến du hành thời gian trục trặc, đã lạc vào thế giới loạn lạc mà chúng ta đang sống ngày nay.

Trong thế giới này, Tom khám phá ra những phiên bản khác nhau của gia đình, sự nghiệp và người phụ nữ anh yêu. Dù Tom thấy thế giới này tồi tệ, khủng khiếp, anh nhận ra cuộc sống này vẫn tốt hơn cuộc sống anh từng có ở vũ trụ trước kia. Giờ đây Tom buộc phải quyết định mình sẽ ở lại thế giới này hay tìm cách trở về thế giới cũ nơi anh từng sống.

Bắc cực quang của Philip Pullman

Sách Bắc cực quang. Nguồn: Wings Books.

Bắc cực quang là tiểu thuyết đầu tiên trong bộ ba Vật chất tối của ngài do Philip Pullman sáng tác. Cuốn tiểu thuyết này là tiền đề để hai tập sau của bộ truyện tiến sâu vào việc khám phá đa vũ trụ.

Cuốn tiểu thuyết này kể về cuộc phiêu lưu của Lyra Belacqua khi cô lên đường tiến về phía Bắc để giải cứu người bạn Roger của mình khỏi lũ Gobblers. Ở phía Bắc, cô ấy được đoàn tụ với chú của mình, Lord Asriel, người đang cố gắng xây dựng cây cầu dẫn đến một thế giới song song. Bộ sách Vật chất tối của ngài được coi là một trong những bộ fantasy kinh điển và từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá.