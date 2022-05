'Đa vũ trụ hỗn loạn' của Dương Tử Quỳnh

Phim hành động - kỳ ảo có Dương Tử Quỳnh đóng chính sở hữu cấu tứ tương tự "Doctor Strange 2", song giàu cảm xúc hơn nhờ khai thác lớp lang thông điệp tình thân, gia đình.

Everything Everywhere All at Once là sản phẩm mới của A24 - xưởng phim độc lập đứng sau các tác phẩm điện ảnh được giới chuyên môn đánh giá cao như Hereditary, The Lighthouse, Midsommar,... Điểm chung hầu hết phim của A24 là phần kịch bản sáng tạo, dung hòa giữa tính giải trí và yếu tố arthouse (phim nghệ thuật), và Everything Everywhere All at Once cũng không ngoại lệ.

Phim có nhiều điểm tương đồng với bom tấn gần đây của Marvel - Doctor Strange in The Multiverse of Madness - khi đặt nhân vật chính vào chuyến phiêu lưu khắp đa vũ trụ, từ đó mở khóa sức mạnh, đánh bại phản diện. Evelyn Wang (Dương Tử Quỳnh) là một người Mỹ gốc Á đang chật vật với đống hóa đơn kiểm toán, cùng cửa hàng giặt là đang có doanh thu thê thảm. Khi ở trong buổi giải trình với nhân viên cục thuế, phiên bản "Vũ trụ Alpha" của chồng cô - Waymon Wang (Quan Kế Huy) bỗng xuất hiện, lôi Evelyn vào một cuộc chiến với thực thể đa vũ trụ Jobu Tupaki (Stephanie Hsu).

Everything Everywhere All at Once thể hiện thế nào là “hỗn loạn” thực sự trong đa vũ trụ

Dù cùng đề tài với phim nhà Marvel, Everything Everywhere All At Once nhỉnh hơn về cốt truyện với các tình tiết có lớp lang, dễ hiểu. Ngoài ra, phim không lạm dụng kỹ xảo để khắc họa bối cảnh đa vũ trụ, nhưng vẫn tạo được vẻ đặc trưng của nhân vật chính trong từng thế giới.

Khai thác triệt để tiềm năng “Đa vũ trụ”

Chủ đề thế giới song song là một thử thách đối với nhà làm phim lẫn diễn viên tham gia. Chủ đề không chỉ “đánh đố” khả năng phân tách, tạo đặc trưng của đạo diễn, biên kịch, mà còn đòi hỏi tài năng diễn xuất hóa thân nhiều vai trong cùng một phim của diễn viên.

Doctor Strange in The Multiverse of Madness làm tốt trong khâu tách biệt đặc trưng của từng “Phù thủy tối thượng”, nhưng sự khác biệt trong tạo hình không rõ ràng, diễn xuất của Benedict Cumberbatch cũng không thể hiện nét đa chiều trong từng phiên bản.

Với Everything Everywhere All at Once, mỗi Trái Đất mang một tông màu riêng biệt, Evelyn Wang làm mỗi ngành nghề khác nhau ở các thế giới, nên người xem dễ dàng phân biệt nhân vật trong từng cảnh quay. Bên cạnh đó, tài năng diễn xuất của Dương Tử Quỳnh lần nữa được khẳng định khi mang đến sức sống riêng các phiên bản khác nhau của mình, từ người biểu diễn đường phố, võ sư Kungfu đến minh tinh màn ảnh.

Dương Tử Quỳnh xuất sắc hóa thân vào nhiều phiên bản khác nhau của Evelyn.

Sự phát triển nhân vật trong phim diễn ra hợp lý. Với Evelyn, dù khai phá tiềm năng bản thân trễ hơn so với Jobu Tupaki, cô vẫn có những tác nhân khách quan như Waymond Wang để làm bệ phóng thúc đẩy mặt nhận thức.

Waymond Wang ở đầu phim là một ông chồng nhút nhát, nhu nhược, nhưng dần về sau, anh lại thể hiện rõ được vai trò cầu nối, bệ phóng của mình xuyên suốt mạch phim.

Còn Jobu Tupaki, động cơ lẫn hành vi của cô có thể thông cảm được, do suy nghĩ đen tối của nhân vật đến sau những trải nghiệm ở khắp đa vũ trụ. Tuyến phản diện cũng có mối quan hệ tình thân với Evelyn, từ đó mang đến những khoảng lặng cần thiết cho tác phẩm.

Mặt khác, phim khéo léo lồng ghép các yếu tố văn hóa đại chúng. Trong phân cảnh Evelyn và Waymond trở thành ngôi sao lớn nhưng không đến được với nhau, kỹ thuật step-printing (lặp frame ảnh), ánh đèn neon được sử dụng như gợi nhắc lại sắc màu buồn trong các phim tình cảm của Vương Gia Vệ. Ngoài ra, ở các cảnh chiến đấu, người xem dễ dàng bắt gặp các thế thủ Thái Cực, Vịnh Xuân, Thiếu Lâm quen thuộc trong các phim võ thuật xưa.

Thông điệp cũ, gượng gạo

Everything Everywhere All at Once xoay quanh vấn đề gia đình người nhập cư và khoảng cách giữa các thế hệ. Evelyn Wang và con gái Joy Wang (Stephanie Hsu) là cặp mẹ con “kiểu mẫu” trong gia đình gốc Á ở Mỹ. Bối cảnh phim sử dụng có phần tương tự Turning Red và nhiều tác phẩm khác. Ngoài ra, khâu truyền tải của phim bị gượng ép trong nhiều phân cảnh.

Thông điệp về ý nghĩa gia đình có phần lỗi thời.

Bên cạnh đó, mô típ phim có xu hướng đi theo lối mòn của những tác phẩm khác thuộc nhà A24. Nếu Hereditary có Peter Graham (Alex Wolff) đối đầu với giáo phái thờ phụng chúa quỷ Paimon, Midsommar có Dani hòa nhập vào cộng đồng dân tộc thiểu số Thụy Điển, thì Evelyn chiến đấu với Jobu Tupaki cùng những “con chiên” tôn thờ thực thể "bánh vòng tận thế". Do vậy kịch bản phim không mang tính đột phá khi vẫn bám mô típ nhân vật chính chiến đấu với một giáo phái cuồng tín.

Diễn xuất tròn vai của dàn diễn viên

A24 là nhà sản xuất các phim mang hướng hàn lâm. Tiêu biểu có thể kể đến Moonlight từng giành giải Oscar cho phim xuất sắc năm 2017, hoặc tác phẩm được đánh giá cao về mặt nghệ thuật như The Lighthouse. Vì vậy, Everything Everywhere All at Once kế thừa tinh hoa của các phim trước trong khâu hình ảnh. Từng khung hình đều tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc bố cục, mang lại trải nghiệm ấn tượng cho khán giả. Phim còn ghi điểm với kỹ thuật hậu kỳ sáng tạo trong nhiều phân đoạn cắt cảnh.

Bên cạnh Dương Tử Quỳnh, tuyến nhân vật phụ là mảnh ghép cần thiết trong việc khắc họa bối cảnh đa vũ trụ rộng lớn. Quan Kế Huy và Stephanie Hsu đã làm tròn vai của mình. Ngoài thành công trong việc lột tả nhiều “nhân cách” của nhân vật, nam diễn viên đôi khi còn khiến người xem lầm tưởng anh là Lương Triều Vỹ trong một số phân cảnh. Mái tóc 7/3, đôi mắt buồn sâu thẳm, cùng lời nói nhẹ nhàng, làm người hâm mộ không khỏi liên tưởng đến “diễn viên ruột” của Vương Gia.

Quan Kế Huy và tạo hình có nét tương đồng với Lương Triều Vỹ trong các phim của Vương Gia.

Khán giả không khỏi bất ngờ vì độ tuổi thật của cô bé Joy Wang, con gái cưng của mẹ Evelyn. Stephanie Hsu, nữ diễn viên 31 tuổi có màn chuyển đổi thần thái liên tục từ một cô bé thiếu niên bồng bột đến một thực thể vũ trụ nguy hiểm. Đồng thời, màn thể hiện của cô có phần tốt hơn nữ đồng nghiệp Elizabeth Olsen trong Doctor Strange 2 khi động cơ lẫn hành động của Wanda thiếu thuyết phục so với Jobu Tupaki.

Sau khi làm phim kinh dị, phim độc lập quy mô nhỏ, A24 quyết định làm phim “vĩ mô” đến cấp độ “đa vũ trụ” như Everything Everywhere All at Once. Tác phẩm vừa đảm bảo yếu tố hàn lâm lẫn giải trí đồng thời ghi điểm qua sự chỉn chu về mặt hình ảnh, hậu kỳ lẫn tài năng diễn xuất của các diễn viên. Everything Everywhere All at Once đã có phần trình diễn xuất sắc khi lột tả đa vũ trụ phong phú của phim mà không cần sử dụng nhiều kỹ xảo.