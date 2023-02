Đa vũ trụ của MCU có gì thú vị

Avengers: The Kang Dynasty (2/5/2025) là bom tấn trong Giai đoạn 6 MCU do Destin Daniel Cretton cầm trịch. Dự án này được công bố chính thức tại sự kiện Comic-Con 2022 San Diego cùng với Captain America: Trật tự thế giới mới. Thông tin cụ thể chưa được hé lộ, nhưng dựa vào tiêu đề, nhiều khả năng phim sẽ xoay quanh Kang the Conqueror – Kẻ chinh phạt mới ra mắt trong Quantumania (17/2/2023). Hắn được đánh giá là phản diện nguy hiểm nhất mà Marvel từng đưa lên màn ảnh, sánh ngang với gã ác nhân Thanos. Màn trình diễn của Kang trong Quantumania chưa quá ấn tượng, mới dừng lại ở mức độ giới thiệu nhân vật. Nhiều khả năng hắn sẽ bộc lộ hết sức mạnh, trở thành ác mộng với team Avengers trong The Kang Dynasty. Ảnh: Marvel.