Đã tiêm vaccine thì có lây viêm gan B khi quan hệ với người nhiễm?

Vợ tôi mới phát hiện bị nhiễm viêm gan B nhưng tôi xét nghiệm thì chưa mắc bệnh. Cách đây một năm, tôi đã tiêm phòng bệnh viêm gan B. Nếu vẫn sinh hoạt vợ chồng bình thường, tôi có nguy cơ mắc viêm gan B không? Tôi cần tiêm nhắc lại với thời gian như thế nào để đảm bảo đủ kháng thể phòng bệnh, nhờ bác sĩ tư vấn giúp.

Độc giả Trần Hoài Nam, Vũng Tàu

Viêm gan B là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Loại virus gây bệnh viêm gan B (HBV) được lây truyền qua 3 con đường gần giống với virus HIV, bao gồm: Đường máu, đường quan hệ tình dục và từ mẹ sang con.

Đường máu và các sản phẩm từ máu bị nhiễm virus: Dùng chung kim tiêm, các vật dụng cá nhân dễ gây trầy xước (dao cạo râu, bàn chải đánh răng, kềm cắt móng…) hay xăm hình, bấm lỗ tai, châm cứu, thủ thuật nha khoa… mà các dụng cụ hành nghề không được xử lý vô trùng.

Lây truyền qua đường tình dục: Viêm gan B lây truyền qua máu, tinh dịch, dịch âm đạo và các dịch khác của cơ thể. Khả năng lây nhiễm của virus HBV cao gấp 50-100 lần so với HIV.

Lây truyền từ mẹ sang con: Tỷ lệ lây bệnh của viêm gan B từ mẹ có thai sang con tùy thuộc tình trạng nhiễm bệnh của mẹ. Tình trạng lây nhiễm này cao hơn nếu người mẹ có xét nghiệm HBeAg (+) hoặc nồng độ HBV-DNA trong huyết thanh cao.

Lưu ý, bệnh viêm gan B không lây qua đường ăn uống và những tiếp xúc thông thường. Do đó, không cần thiết phải có chế độ ăn uống và sinh hoạt riêng với người bệnh.

Trường hợp vợ/chồng bị viêm gan B, khả năng lây bệnh sang cho đối phương rất cao nếu người còn lại chưa được tiêm phòng hoặc chưa có kháng thể bảo vệ.

Cụ thể như trường hợp của bạn, vợ bạn bị viêm gan B nhưng bạn đã tiêm vaccine phòng ngừa cách đây một năm. Do đó, cơ thể của bạn đã có kháng thể bảo vệ để phòng bệnh viêm gan B.

Tuy nhiên, vaccine viêm gan B có hiệu quả bảo vệ rất cao nhưng không đạt tới 100%. Để tránh lây nhiễm khi quan hệ tình dục, bạn cần có hình thức bảo vệ như sử dụng bao cao su. Người vợ cần điều trị để ức chế tải lượng virus, giảm nguy cơ lây bệnh cho người khác.

Bên cạnh đó, bạn cần xét nghiệm định kỳ để đảm bảo nồng độ kháng thể đủ mức bảo vệ và tiêm nhắc vaccine viêm gan B nếu kháng thể bảo vệ giảm xuống.

Để đảm bảo lượng kháng thể luôn đủ cao để chống lại virus gây bệnh, các chuyên gia y tế khuyến cáo mỗi người nên tiêm nhắc một mũi vaccine sau 5-10 năm kể từ đợt chủng ngừa đầy đủ theo phác đồ chuẩn trước đó.

Những người đã tiêm vaccine nhưng không đủ liều theo lịch tiêm chủng cần được kiểm tra xét nghiệm kháng thể antiHBs và tiêm những mũi theo lịch bổ sung. Thậm chí, nếu không tạo được kháng thể, họ phải tiêm vaccine lại từ đầu theo phác đồ chuẩn.

Vaccine phòng viêm gan B chỉ có tác dụng với những người chưa từng mắc bệnh viêm gan B. Trong trường hợp xét nghiệm máu phát hiện nhiễm virus viêm gan B (HBsAg dương tính), cần thực hiện tiếp các xét nghiệm chuyên sâu để theo dõi tình trạng bệnh, không cần tiêm phòng vaccine.

