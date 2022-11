Đa số học sinh LGBTIQ+ không cảm thấy an toàn ở trường học

76% học sinh LGBTIQ+ tại Ireland cho hay cảm thấy không an toàn tại trường học. Nhiều em thậm chí đã trốn học vì sợ bị phân biệt đối xử, theo RTE.

Theo đó, Tổ chức hỗ trợ thanh thiếu niên LGBTIQ+ Belong To đã kết hợp với ĐH Columbia khảo sát trên 1.200 học sinh LGBTIQ+ cấp THCS tại Ireland để lắng nghe cảm giác cũng như những tình huống bị phân biệt đối xử hay quấy rối của họ ở trường học.

Khoảng 76% học sinh được hỏi không cảm thấy an toàn ở trường do bị bắt nạt và quấy rối cơ thể, lời nói và tình dục vì xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới của mình.

1/3 học sinh đó đôi khi nghỉ học để tránh bị đối xử tiêu cực do xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới của mình.

Theo khảo sát, 76% học sinh LGBTIQ+ tại Ireland cảm thấy không an toàn tại trường học. Ảnh: Unsplash.

Nhiều học sinh LGBTQ+ né tránh có mặt trong một số không gian nhất định trong trường học như phòng tắm, các lớp thể dục, nhà thể chất, phòng thay đồ và giờ ăn trưa.

Gần 60% học sinh LGBTIQ+ đã nghe những nhận xét kỳ thị giới từ nhân viên nhà trường. Tuy nhiên, hầu như tất cả học sinh tham gia khảo sát đều cho biết trường mình có ít nhất một cán bộ ủng hộ LGBTIQ+.

Belong To đã cho rằng những phát hiện này là đáng báo động và đáng buồn. Tổ chức này cho hay tình trạng quấy rối, lạm dụng và cô lập học sinh LGBTQ+ vẫn còn phổ biến ở các trường THCS ở Ireland.

"Nghiên cứu nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết được lắng nghe của học sinh LGBTIQ+ từ các nhà giáo dục, phụ huynh, trường học, nhà hoạch định chính sách và chính trị gia", Moninne Griffith, Giám đốc điều hành Belong To, nhận xét.

Cũng theo khảo sát, năm ngoái, 86% học sinh LGBTIQ+ cho biết mình cảm thấy bị học sinh khác cô lập; hơn 70% từng là đối tượng của những tin đồn ác ý; gần 60% cho biết bạn bè họ không bao giờ tỏ thái độ khi nghe những nhận xét kỳ thị đồng tính; và 60% cho biết họ chưa bao giờ báo cáo các vụ bắt nạt cho cán bộ nhà trường hoặc thành viên gia đình.

So sánh kết quả của cuộc khảo sát mới đây với kết quả nghiên cứu tương tự hồi 2019, nghiên cứu chứng kiến sự gia tăng mạnh về số lượng học sinh, kể cả học sinh chuyển giới, cho biết cảm thấy không an toàn vì biểu hiện giới của mình. Số học sinh LGBTIQ+ thiếu an toàn trong một số không gian trường học cũng tăng lên.

Khảo sát cũng nhận thấy sự gia tăng "đáng kể" từ 44% hồi 2019 lên 62% trong năm nay về tỷ lệ học sinh bị quấy rối bằng lời nói vì biểu hiện giới của họ. Ngoài ra, không có sự thay đổi về tần suất những nhận xét kỳ thị giới tính.