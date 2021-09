Đá nguyên khối hình voi khổng lồ ở Việt Nam

2. Phú Yên sở hữu di sản địa chất quý hiếm nào? Gành Yến

Gành Đá Đĩa

Ghềnh Đá Bàn Than Gành Đá Đĩa thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An (Phú Yên). Địa điểm này thuộc dạng di sản địa chất hiếm thấy trên thế giới. Gành Đá Đĩa nhìn từ xa như một tổ ong khổng lồ rộng khoảng 50 m, dài 200 m. Các lớp trụ đá đen xếp lên nhau tựa chồng đĩa, tạo thành kỳ quan thiên nhiên độc đáo giữa biển khơi. Thắng cảnh này được Thủ tướng quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt vào 31/12/2020. Ảnh: Trangchangg_.