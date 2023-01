Đà Nẵng: Xác minh thông tin trẻ bị bạo hành ở trường mầm non

Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết vụ việc đang được cơ quan cho biết vụ việc trẻ sưng trán khi đi học về đang được cơ quan công an quận xác minh, làm rõ.

Hình ảnh cháu L. bị sưng to vùng trán khi đi học ở trường về. Ảnh: Vietnamnet.

Theo phản ánh của chị L.T.T.T. (sinh năm 1997, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), phụ huynh của cháu L.H.L. (4 tuổi) đang học tại trường Mầm non Sanh Xuân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), sự việc xảy ra ngày 22/12/2022, khi đón con đi học về, chị phát hiện cháu L. có vết sưng to ở trán.

Cháu L. được nhập viện điều trị với chẩn đoán viêm mô mềm vùng da trán/đụng dập mô mềm vùng trán.

Ngày 23/12/2022, chị T. được nhà trường giải thích vết thương của cháu L. là do va chạm cùng bạn trong lớp hoặc do bị ong chích.

Khi sự việc xảy ra, chị đề nghị nhà trường trích xuất camera để tìm hiểu nguyên nhân nhưng không được cung cấp. Không thoả đáng với giải thích từ nhà trường, chị T. đã gửi đơn lên cơ quan chức năng quận Liên Chiểu.

Sau khi được xem trích xuất camera tại lớp học, chị T. cho rằng con chị bị cô giáo bạo hành.

Chiều 10/1, chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu, cho biết sau khi nhận được thông tin, phòng đã mời đại diện trường Mầm non Sanh Xuân và phụ huynh học sinh lên làm việc 3 lần. Tại buổi làm việc, phụ huynh được xem lại camera của trường.

Tại buổi làm việc ban đầu, phụ huynh đồng ý không có chuyện cô giáo đánh đập, bạo hành ở trường mầm non. Tuy nhiên, trong buổi làm việc gần đây nhất vào ngày 5/1, phụ huynh và trường Mầm non Sanh Xuân vẫn không đi đến thống nhất, kết luận nên Phòng GD&ĐT đã kiến nghị lên UBND quận Liên Chiểu giao cơ quan công an xác minh, làm rõ.

“Sự việc đã được chuyển sang cơ quan công an điều tra, xác minh. Sau khi có kết luận của cơ quan công an, nếu đúng như có việc giáo viên bạo hành trẻ, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, ông Lịch cho hay.

Qua theo dõi clip, trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu cho biết: “Tôi không đồng tình khi thấy cháu L. bị ngồi riêng ở một góc trong lớp. Mặc dù theo các cô giáo, nguyên nhân do cháu nghịch và hiếu động. Tôi không đồng tình với cách chăm sóc như vậy. Còn việc có hay không hành động bạo hành trẻ phải chờ cơ quan công an làm rõ”, ông Lịch nói.

Cũng theo ông Lịch, Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu đã có thông báo đình chỉ 2 cô giáo đứng lớp liên quan đến vụ việc trên.

“Qua kiểm tra, một cô giáo là giáo viên âm nhạc đang học thêm nghiệp vụ sư phạm và một cô giáo học ĐH sư phạm mầm non nhưng chưa có bằng. Như vậy là không đúng quy định nên chúng tôi đã có thông báo yêu cầu nhà trường đình chỉ 2 giáo viên trên”, ông Lịch cho hay.

Ngoài ra phòng cũng chỉ đạo cắt thi đua của trường Mầm non Sanh Xuân vì không xử lý thoả đáng vụ việc; yêu cầu nhà trường xin lỗi phụ huynh và hoàn trả học phí, thanh toán viện phí cho cháu L.