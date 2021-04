Đà Nẵng thu hồi quyết định thi hành án các lô đất của Phan Văn Anh Vũ

Cục Thi hành án Dân sự Đà Nẵng đã thu hồi quyết định thi hành án 29 ha đất ở dự án Khu đô thị Đa Phước và các tài sản khác trong vụ án của Phan Văn Anh Vũ.

Ngày 27/4, ông Trần Phước Thu, Cục trưởng Thi hành án Dân sự TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa ban hành quyết định thu hồi quyết định thi hành án dân sự liên quan các bất động sản, tài sản đảm bảo thi hành án trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm").

Dự án Đa Phước. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Cụ thể, Cục Thi hành án Dân sự TP thu hồi quyết định giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi 11 bất động sản liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ gồm nhà, đất số 22 Cô Giang, 45 Nguyễn Thái Học, 20 Bạch Đằng, 34 Hoàng Văn Thụ, 7 Bạch Đằng, 100 Bạch Đằng, 47 Nguyễn Thái Học, 2 Hải Phòng, 37-39 Pasteur, 73 Nguyễn Thái Học và 2 thửa đất ở Khu đô thị Harbour Ville.

Ngoài ra, Cục Thi hành án Dân sự TP Đà Nẵng cũng thu hồi quyết định giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi khu đất 29 ha thuộc dự án Khu đô thị Đa Phước.

Đơn vị này cũng thu hồi quyết định giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi dự án khu du lịch biển Non Nước, thu hồi quyết định giao UBND TP Đà Nẵng cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho công dân tại 2 dự án khu dân cư An Cư 2 mở rộng - An Cư 3 mở rộng và dự án Phú Gia Compound.

Ông Trần Phước Thu cho biết đơn vị căn cứ vào bản án số 158 ngày 12/5/2020 của TAND Cấp cao tại Hà Nội và quyết định thu hồi ủy thác của Cục Thi hành án Dân sự TP Hà Nội để thu hồi quyết định thi hành án các tài sản nêu trên.

"Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội thu hồi quyết định ủy thác nên chúng tôi thu hồi quyết định thi hành án các tài sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ", ông Thu giải thích.

Liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Đà Nẵng, tháng 1/2020 TAND Hà Nội tuyên phạt ông Trần Văn Minh 17 năm tù, Văn Hữu Chiến (cùng là cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) 12 năm tù. Phan Văn Anh Vũ lĩnh 25 năm tù.

Theo bản án, khi đương chức, ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cùng cấp dưới tạo điều kiện để Công ty CP Xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ nhận quyền sử dụng nhiều bất động sản công ở Đà Nẵng trái quy định.