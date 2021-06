Đà Nẵng thu hồi giấy phép kinh doanh hoạt động dịch vụ tại Monarchy

UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vừa thu hồi giấy phép kinh doanh các hoạt động dịch vụ tại Block B, Khu phức hợp Monarchy của Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng.

Ngoài ra, ngày 5/6, UBND quận Sơn Trà cho biết đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát, thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể có địa điểm kinh doanh tại Khu phức hợp Monarchy (nếu có).

Quận cũng đề nghị Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn không thực hiện việc thu thuế cho thuê tài sản của các hộ tại công trình này khi chưa bảo đảm điều kiện theo quy định.

"Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra quyết định thành lập cơ sở giáo dục tại công trình, tham mưu UBND quận thu hồi nếu chưa bảo đảm định", văn bản nêu.

Toàn cảnh Khu phức hợp Monarchy. Ảnh: Đoàn Nguyên.

UBND quận Sơn Trà sẽ đề nghị Sở Ngoại vụ hướng dẫn việc xử lý đối với người nước ngoài đang sinh sống tại đây.

Ngoài ra, công an quận được giao thường xuyên kiểm tra tình hình lưu trú, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực để kịp thời xử lý trường hợp vi phạm.

Trước đó, ngày 2/6, UBND quận Sơn Trà có công văn đề nghị Sở Xây dựng sớm hướng dẫn việc xử lý di dời người dân đang ở tại Block B, Khu phức hợp Monarchy, ra khỏi công trình.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, Block B của Khu phức hợp Monarchy do Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án được cấp phép xây dựng vào tháng 10/2017 với diện tích 8.967,7 m2, quy mô 34 tầng, trong đó 1 tầng hầm và 33 tầng nổi...

Theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ, công trình có chiều cao 34 tầng nên thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng).

Công trình này chưa được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình.