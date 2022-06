Đà Nẵng sôi động cuối tuần với đêm lễ hội Carnival đường phố Sun Fest

Đêm khai màn lễ hội Carnival đường phố Sun Fest diễn ra vào 19h30-21h thứ bảy, chủ nhật từ nay đến 24/7 (trừ ngày 9/7 diễn ra đại nhạc hội Take me to the Sun). Từ 19h30 tối 25/6, dàn xe diễu hành trang hoàng lộng lẫy cùng 160 vũ công trình diễn ấn tượng tạo nên không khí náo nhiệt trên khắp cung đường của trung tâm Đà Nẵng. Hàng nghìn du khách đổ ra các cung đường, chọn cho mình vị trí đẹp để chụp ảnh và chào đón đoàn diễu hành.