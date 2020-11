Đà Nẵng sơ tán dân, gia cố nhà cửa trước lúc bão số 13 đổ bộ

Lúc 12h ngày 14/11, bão số 13 cách Đà Nẵng khoảng 244 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (135-150 km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền Đà Nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội xuống vùng xung yếu sơ tán gần 93.000 dân đến nơi an toàn.