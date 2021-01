Đà Nẵng kích hoạt hệ thống phòng dịch Covid-19

Ngoài việc triển khai các biện pháp phòng dịch, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu công dân trở về từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, chủ động khai báo y tế.

Ngày 28/1, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương để bàn về biện pháp phòng chống Covid-19 trong tình hình mới.

Ông Nam yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục tuân thủ biện pháp tiếp nhận, cách ly công dân nhập cảnh. Đà Nẵng tiếp tục áp dụng nghiêm các quy trình phòng, chống dịch bệnh tại sân bay, cảng biển với tinh thần cao nhất.

Đối với các khu vực cách ly, nhân viên y tế, nhân viên cơ sở cách ly thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn, theo dõi sát tình hình sức khỏe của công dân nhập cảnh.

"Hiện chúng ta chưa phát hiện trường hợp mới mắc Covid-19 nên không thể khẳng định là không có. Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơ là các biện pháp, hướng dẫn của Trung ương và thành phố”, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo.

Để bảo đảm an toàn trước, trong và sau Tết Tân Sửu, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu công an kiểm soát hoạt động quản lý người nước ngoài, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Đại tá Trần Đình Chung, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn có hơn 6.400 người nước ngoài sinh sống. Công an thành phố đã tăng cường kiểm tra, phát hiện 16 người nhập cảnh trái phép, khởi tố 3 vụ án với 9 bị can, xử lý hành chính 2 vụ.

Đại tá Chung đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đề cao cảnh giác, khuyến khích toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận tố giác tội phạm, phòng, chống dịch bệnh.

Đà Nẵng yêu cầu công dân trở về từ vùng có dịch phải khai báo y tế. Ảnh minh họa: Đoàn Nguyên.

Chiều cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người dân thường xuyên theo dõi thông tin để biết được lịch trình di chuyển, yếu tố dịch tễ của các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

"Những người trở về từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh hoặc tiếp xúc với người mắc Covid-19 thì chủ động khai báo ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, áp dụng các biện pháp y tế", văn bản nêu.

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với công an, yêu cầu các phương tiện vận chuyển công dân từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh đến Đà Nẵng phải khai báo y tế.