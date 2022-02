Đà Nẵng khởi động lại đường bay quốc tế từ cuối tháng 3

Việc tái khởi động lại các chuyến bay quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy ngành du lịch phục hồi, phát triển sau nhiều tháng ngưng trệ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Sáng 18/2, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng xác nhận đã có kế hoạch mở lại đường bay thương mại quốc tế đến Đà Nẵng sau thời gian dài tạm dừng hoạt động. Theo đó, một hãng hàng không Singapore sẽ bay với tần suất một chuyến/ngày từ Đà Nẵng đi Singapore và ngược lại từ 27/3, với lịch trình buổi sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật và buổi chiều các thứ ba, thứ năm và thứ bảy.

Du khách chờ làm thủ tục check-in ở sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Thời gian tới, hãng này sẽ tăng tần suất chuyến bay để phục vụ du khách. Ngoài ra, một số hãng bay cũng có kế hoạch mở lại chặng bay giữa Singapore, Hàn Quốc với Đà Nẵng khoảng tháng 4-7.

Ông Hồ Thế Anh, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), cho biết việc tái khởi động các tuyến bay sẽ giúp du lịch Đà Nẵng khởi sắc trở lại.

Thời gian tới, Diễn đàn đường bay châu Á do Đà Nẵng đăng cai tổ chức vào tháng 6 sẽ là một sự kiện lớn của ngành hàng không châu Á, kết nối những đường bay để thu hút khách giữa các đầu cầu du lịch lớn.

Theo đại diện Sở Du lịch việc khởi động lại các chuyến bay quốc tế là một tín hiệu tốt của ngành du lịch Đà Nẵng, trong nỗ lực phục hồi du lịch quốc tế sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết với chủ đề “năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, ngành du lịch thành phố phấn đấu tổng lượng khách lưu trú dự kiến đạt 3,5 triệu lượt, tăng 3 lần so với ước thực hiện năm 2021 (đạt 1,3 lần so với năm 2020).

"Trong đó, khách quốc tế ước đạt 180.000 lượt, tăng 1,6 lần và khách nội địa ước đạt hơn 3,32 triệu lượt, tăng 3 lần. Doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt trên 6.700 tỷ đồng , tăng 2,6 lần so với ước thực hiện năm 2021 (đạt 1,7 lần so với năm 2020)", bà Hạnh nêu mục tiêu.