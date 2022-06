Đà Nẵng, Hội An những ngày hạ sang

Dưới góc máy Galaxy S22 Ultra, Đà Nẵng, Hội An trong ngày trở lại của travel blogger Sơn Đoàn giữ vẻ đẹp bình yên, hiền hòa nhưng cũng đầy cuốn hút và tươi mới.

Trở lại Đà Nẵng sau khoảng thời gian dài ngành du lịch ngưng trệ vì dịch bệnh, Sơn Đoàn (28 tuổi, travel blogger) không khỏi bồi hồi khi ghi lại được nhiều khoảnh khắc đẹp và ấn tượng của thành phố.

Những ngày hạ sang, Đà Nẵng - Hội An khoác lên mình sức sống mới: Trong trẻo, bình yên và tinh khôi. Từ lăng kính của Galaxy S22 Ultra, Đà Nẵng làm say lòng người xem bởi cảnh sắc thơ mộng cùng nhịp sống năng động của một thành phố trẻ, còn Hội An toát lên vẻ đẹp hoài niệm, trầm mặc và thanh bình.

Cái nắng đỏng đảnh của mùa hè miền Trung không làm Đà Nẵng mất đi vẻ đẹp vốn có. Thành phố được bao quanh cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, trước mặt là biển xanh thơ mộng, lưng tựa vào những dãy núi thiêng hùng vĩ, giữa lòng phố thị có con sông êm đềm uốn quanh. Vì lẽ đó, dù là một trong những nơi phát triển nhanh bậc nhất của cả nước, Đà Nẵng vẫn giữ được nét hiền hòa, năng động, nhộn nhịp nhưng không xô bồ, ồn ào.

Hiếm thành phố nào biển đẹp và thơ mộng như nơi đây. Qua lăng kính Galaxy S22 Ultra, mặt biển mơ màng như dải lụa xanh mềm mại uyển chuyển ôm trọn lấy bờ cát trắng tinh, trải dài tít tắp. Sóng vào mùa hè cũng trở nên hiền hòa đến lạ, trắng xóa và dịu dàng như những cụm bông gòn nhẹ nhàng xô vào bờ cát.

Biển Đà Nẵng càng trở nên cuốn hút khi mặt trời ló dạng hay khuất dần sau mặt nước mênh mông. Nước biển xanh sóng sánh pha trộn cùng sắc nắng ươm hồng tạo ra gam màu lấp lánh ánh bạc. Nhờ đó, mỗi bức ảnh chụp bằng Galaxy S22 Ultra có chiều sâu và dạt dào cảm xúc như một bản tình ca.

Mỗi sớm mai, dưới bầu trời xanh cao cùng ánh nắng tinh khôi, các tòa nhà ẩn hiện thấp thoáng càng làm thành phố thêm cuốn hút. Là thành phố trẻ, Đà Nẵng đủ thơ mộng với cảnh sắc thiên nhiên hiền hòa nhưng căng tràn sức sống với những tòa nhà cao tầng hiện đại, có thể làm xiêu lòng lữ khách trẻ như Sơn Đoàn.

Chạy dài theo bờ cát trắng là những cao ốc san sát cho thấy nhịp sống năng động, nhưng nhìn ra phía biển lại là bức tranh chài lưới mộc mạc, thân thuộc đến lạ. Nhờ vậy, có bao người ghé đến chẳng muốn rời đi, họ yêu nét bình dị, mộc mạc xen lẫn hơi thở hiện đại, phóng khoáng của nơi này. Chỉ cần thả bước dọc bờ biển trong một sớm mùa hạ, người ta có thể trút bỏ mọi muộn phiền, mệt mỏi và nạp đầy năng lượng cho ngày mới.

Không chỉ có núi, biển và những tòa nhà cao tầng, Đà Nẵng còn đặc biệt bởi con sông Hàn thơ mộng chảy ngang qua trung tâm thành phố. Nếu sáng sớm, dòng sông toát lên vẻ đẹp yên ả, lãng mạn với mặt nước phẳng lặng thì đến ban trưa, dưới nắng hạ lấp lánh, sông Hàn trở nên khỏe khoắn, kiêu hãnh và sống động, hòa vào nhịp sống tươi trẻ của thành phố.

Kế bên sông Hàn là công viên Vườn tượng APEC. Công trình vừa được khánh thành đầu năm nay được ví như biểu tượng mới của thành phố với kiến trúc độc đáo, lấy ý tưởng từ những cánh diều bay cao.

Dưới ánh nắng trong trẻo và qua sự xử lý của camera Galaxy S22 Ultra, mái vòm của công trình tạo nên hiệu ứng ánh sáng độc đáo, trở thành điểm nhấn ấn tượng giữa trung tâm thành phố.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Đà Nẵng hóa “thành phố ánh sáng” với vẻ đẹp lung linh, huyền ảo và lộng lẫy.

Chỉ cần đứng ở một vị trí trên cao, hướng mắt về sông Hàn, du khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp rực rỡ của thành phố với hàng vạn ánh đèn lấp lánh từ những tòa cao ốc, biển quảng cáo, cột đèn. Trong các bức ảnh được Galaxy S22 Ultra ghi lại, nét đẹp hào nhoáng của thành phố càng thêm ấn tượng với sự góp mặt của những cây cầu kỷ lục in bóng trên mặt nước tĩnh lặng.

Đến Đà Nẵng không thể không ghé đến cầu Rồng, mô phỏng theo hình ảnh rồng nhà Lý vươn mình ra biển lớn, thể hiện tinh thần và khát vọng hướng về phía trước của người dân thành phố qua bao thế hệ. Sự ấn tượng của cầu Rồng từng được CNN mô tả như "một biểu tượng cho thịnh vượng của châu Á". Điều ấy được thể hiện rõ nét qua hình ảnh rực sáng về đêm với hàng nghìn ánh đèn LED huyền bí và tráng lệ trong bộ ảnh của Sơn Đoàn.

Qua lăng kính Galaxy S22 Ultra, ánh đèn LED được xử lý mượt mà, không bị quá gắt, các tia sáng giảm hiện tượng chói lóa khiến cầu Rồng càng thêm phần ấn tượng.

Sự đối lập giữa đêm và ánh đèn, giữa ảnh thật và bóng in thấp thoáng trên mặt nước, tạo nên hiệu ứng độc đáo cho mỗi bức ảnh đêm Đà Nẵng.

Giống như Đà Nẵng, vào mỗi thời điểm trong ngày, Hội An trong những bức ảnh được Galaxy S22 Ultra ghi lại đẹp theo một cách riêng, không khỏi khiến lòng người xao xuyến. Hoài phố trong buổi sớm mai đẹp bình yên, trầm mặc với những nếp nhà cổ im lìm, tịch mịch. Ánh bình minh chỉ vừa len lỏi qua những tán bàng đỏ hay dàn hoa giấy rực rỡ, in bóng trên bức tường vàng và ô cửa nhuộm màu thời gian.

Khi du khách còn say ngủ, những ngõ phố, hẻm nhỏ ở Hội An thênh thang và vắng lặng khiến thời gian dường như lắng đọng, ngừng trôi. Dòng sông Hoài thì hiền hòa như một dải lụa mềm dịu êm, đôi bờ được điểm tô thêm bởi những con thuyền gỗ mộc mạc neo đậu.

Khung cảnh ấy khiến người ta không thể vội vàng, chỉ muốn đếm từng bước chân chậm rãi, hít đầy lòng ngực cảm giác bình yên, tự tại.

Đến ban trưa, ánh nắng gắt gỏng của miền Trung lại khiến Hội An đẹp hơn với mảng tường như được nhuộm vàng rực và những hàng hoa giấy càng thêm thắm sắc.

Nền trời mùa hạ trong xanh, gợn vài đám mây trắng nhỏ cũng giúp phố cổ trong từng khung hình của Galaxy S22 Ultra trở nên nổi bật hơn. Để làm dịu đi cái nóng của trưa hè, bạn có thể thưởng thức ly nước mát lạnh hay ngồi nhâm nhi tách cà phê tại quán nước rợp bóng cây, ngắm nhìn hoài phố qua khung cửa sổ xanh rêu.

Chèo thuyền trên sông Hoài là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến Hội An. Trong ánh nắng yếu ớt cuối ngày, mặt trời như tan loãng trên mặt sông phẳng lặng, mang đến khung cảnh óng ánh đẹp như tranh vẽ. Trong những bức ảnh được Galaxy S22 Ultra ghi lại, vào thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, Hội An dù đông đúc vẫn giữ được nét bình yên, pha lẫn thêm sự huyền bí của một thành phố trăm tuổi.

Khi đêm về, Hội An càng thêm huyền ảo với ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà cổ, ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn lồng giăng khắp phố hay những đóa hoa đăng lững lờ trôi trên sông Hoài. Vẻ đẹp ấy được Galaxy S22 Ultra bắt trọn với gam màu tươi tắn, bắt mắt. Những ánh đèn sắc nét, rực rỡ trên nền tối nhưng không quá chói lóa hay nhòe vỡ.

Điều đó có được nhờ máy trang bị zoom quang học 10x, zoom kỹ thuật số 10x, công nghệ siêu phân giải AI cùng công nghệ VDIS với khả năng giảm thiểu độ rung, giúp hình ảnh trở nên sắc nét, mượt mà dù chụp trong điều kiện thiếu sáng. Khả năng nhận diện chủ thể tốt của Galaxy S22 Ultra cũng góp phần biến hình ảnh Hội An về đêm thêm cảm xúc.

Đối với Sơn Đoàn, Đà Nẵng - Hội An luôn khác trong mỗi lần trở lại. Đó là lý do travel blogger này đi hoài không chán. Đây là nơi mà mỗi khi ai đó muốn tìm về cảm giác bình yên có thể ghé qua và lưu giữ cho riêng mình những khoảnh khắc đẹp.

Với sự đồng hành của Galaxy S22 Ultra cùng camera chuyên nghiệp, dù đã quen thuộc với từng ngõ phố, Sơn Đoàn vẫn có thể tái hiện cảm xúc khác nhau trong mỗi khung hình. Theo travel blogger, người trẻ có thể thay smartphone này cho máy ảnh chuyên nghiệp trong những chuyến đi.

Không chỉ Đà Nẵng, Hội An, mà bất kể thành phố nào mà người trẻ ghé qua, dưới sự đồng hành của người bạn như Galaxy S22 Ultra mọi bức ảnh được ghi lại đều mang nét đẹp riêng.

“Thật sự mình ít dùng điện thoại khi đi du lịch. Vì vậy, mình khá bất ngờ với camera của Galaxy S22 Ultra, nhất là khả năng chụp đêm. Các bức ảnh chụp đêm Đà Nẵng và Hội An đều rất đẹp và sắc nét dù mình có zoom đến 10x. Trong chuyến du lịch lần này, mình chỉ mang theo Galaxy S22, không sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp nhưng vẫn ghi được bộ ảnh đẹp và lung linh. Đây chắc chắn sẽ là bạn đồng hành của mình trong những chuyến du lịch tiếp theo”, Sơn Đoàn chia sẻ.