Đà Nẵng cử xe dẫn cho đoàn khách trên 50 người

Nhằm thu hút khách đến địa phương, ngành du lịch Đà Nẵng đưa ra chủ trương bố trí xe chào đón, tặng quà quà lưu niệm cho những đoàn khách MICE đủ điều kiện.

Ngày 24/2, lãnh đạo Sở Du lịch cho biết chính sách trên được ưu tiên cho 100 đoàn khách MICE (khách dự hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan) đầu tiên đến Đà Nẵng (hoặc đến khi hoàn thành các hạng mục hỗ trợ), được áp dụng bắt đầu từ ngày 21/2 đến hết tháng 12.

Có 5 nhóm chính sách chính gồm: Chào đón đoàn, quà lưu niệm, truyền thông, vé tham quan, tư vấn - hỗ trợ. Ngành du lịch thành phố sẽ hỗ trợ cho các đoàn có quy mô từ 50 khách, từ 150 khách, từ 300 khách và từ 700 khách trở lên.

Những đoàn khách có 700 khách trở lên sẽ được lãnh đạo thành phố đón tiếp và bố trí xe dẫn đoàn. Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng phụ trách tổ chức các hoạt động hỗ trợ và đón tiếp các đoàn khách MICE.

Du khách đến Đà Nẵng tham quan. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Đơn vị này cũng phối hợp với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng mời các đơn vị kinh doanh du lịch đăng ký các ưu đãi về sản phẩm, dịch vụ cho khách MICE để mở rộng danh mục hỗ trợ, tăng sức hút cho du lịch công vụ tại Đà Nẵng.

Cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, cuối tháng 3, thành phố sẽ tái khởi động các đường bay quốc tế. Với chủ đề “năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, ngành du lịch thành phố phấn đấu tổng lượng khách lưu trú dự kiến đạt 3,5 triệu lượt, tăng 3 lần so với ước thực hiện năm 2021 (đạt 1,3 lần so với năm 2020).