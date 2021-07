Đà Nẵng có thêm 40 ca nhiễm nCoV liên quan các chuỗi lây nhiễm

TP Đà Nẵng đã triệu tập cuộc họp khẩn để bàn biện pháp chống dịch sau khi ngành y tế ghi nhận thêm 40 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 16/7, ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng, cho biết trong tối 15/7 và sáng 16/7, ngành y tế ghi nhận thêm 40 ca dương tính với nCoV.

Ngay khi nhận được thông tin về các ca dương tính, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã triệu tập cuộc họp khẩn.

Áp dụng Chỉ thị 16 tại 4 phường

Những trường hợp vừa phát hiện dương tính đều liên quan 9 chuỗi lây nhiễm trước đó. Trong đó, Công ty TNHH điện tử Việt Hoa (ở khu công nghiệp Hòa Khánh) ghi nhận thêm 8 ca, nâng số trường hợp dương tính với nCoV tại đơn vị này lên 27 trường hợp.

Chuỗi lây nhiễm liên quan bệnh nhân V.H.B. (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) thêm 4 F1 dương tính với nCoV; liên quan bệnh nhân P.Q. (đường Tản Đà, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) ghi nhận 4 trường hợp.

Đáng chú ý, chuỗi lây nhiễm tại chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ) sáng 16/7 ghi nhận thêm 8 ca có kết quả xét nghiệm dương tính. Đây là khu vực tiếp giáp giữa phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) và phường An Khê (quận Thanh Khê), nơi ghi nhận chủ quán cắt tóc T.T.M.P. (đường Nguyễn Phước Nguyên) mắc Covid-19 vào ngày 13/7.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân ở khu công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Liên quan chuỗi lây nhiễm tại Công ty điện tử Việt Hoa, Ban Quản lý khu Công nghiệp và Công nghệ cao cho hay hiện công ty này có hơn 300 F1, 1.300 F2. Các F2 đã được cho tự cách ly tại nhà. Ngành y tế đang tổ chức xét nghiệm diện rộng ở 3 khu công nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Biến chủng mới có nguy cơ lây lan nhanh

Ngay sau khi ghi nhận thêm nhiều ca dương tính, TP Đà Nẵng đã triệu tập cuộc họp khẩn, bàn về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định giải pháp phòng dịch trước đây của địa phương đã lạc hậu, bởi virus biến chủng mới có nguy cơ lây lan nhanh.

"Vì vậy các quận, huyện, đơn vị chức năng phải quyết liệt dập dịch. Trong đó, cần chủ động việc phong tỏa, thực hiện xét nghiệm diện rộng để rà soát và phát huy vai trò tổ Covid-19 cộng đồng", Bí thư Đà Nẵng nói.

Người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng cũng đồng ý áp dụng Chỉ thị 16 tại một số khu vực trên địa bàn theo đề xuất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.

Theo đó, áp dụng Chỉ thị 16 tại 4 phường trên địa bàn thành phố, gồm: Thạc Gián, An Khê (Thanh Khê), Hòa An (Cẩm Lệ) và Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu).

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay việc áp dụng Chỉ thị 16 được thực hiện từ 0h ngày 17/7 đến khi có thông báo mới.

Đà Nẵng áp dụng Chỉ thi 16 tại 4 phường trên địa bàn. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Người đứng đầu UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế, CDC Đà Nẵng phối hợp cùng các địa phương triển khai tổng thể việc tầm soát khu vực có nguy cơ để chủ động cho kế hoạch xét nghiệm trên toàn thành phố.

"Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm quyết định phong tỏa ở những khu vực có nguy cơ cao”, ông Chinh chỉ đạo.

Ông Chinh cũng nhận định tình hình tại các khu công nghiệp vẫn còn phức tạp, nguy cơ xuất hiện thêm các ca mắc Covid-19 vẫn còn hiện hữu.

Do đó, ông đề nghị chính quyền địa phương, Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Các đơn vị liên quan phải đặc biệt lưu ý đến việc theo dõi, nắm thông tin về nơi lưu trú, liên lạc của công nhân để kịp thời xử lý trong tình huống ghi nhận ca mắc hoặc chùm ca mắc mới.

Như vậy, cộng dồn từ ngày 18/6 đến trưa 16/7, Đà Nẵng có 204 ca mắc Covid-19.