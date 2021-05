Đà Nẵng có thêm 2 người dương tính với nCoV

Một người làm việc tại Công ty Trường Minh (khu công nghiệp An Đồn), trường hợp còn lại là nhân viên y tế ở trường học.

Chiều 19/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát đối với 2 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ nhất là chị C.T.N. (31 tuổi) trú chúng cư E83, ngã ba Lý Tử Tấn và Lê Đức Thọ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Người này là nhân viên y tế trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Ngành y tế đang tăng cường xét nghiệm cho các trường hợp nghi nhiễm nCoV. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Trường hợp còn lại là chị H.T.T. (37 tuổi, trú đường Lưu Trọng Lư, phường Tân An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Người phụ nữ này làm việc ở Công ty Trường Minh (khu công nghiệp An Đồn, Sơn Trà).

Ngày 11/5, chị đến công ty làm việc thì được thông báo thuộc diện F1 nên chuyển cách ly tập trung tại trường THCS Hoàng Sa. Người phụ nữ này từng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.