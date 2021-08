Đà Nẵng chi hơn 87 tỷ đồng hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng miễn học phí theo mức thu hệ công lập năm học 2021-2022 với đối tượng trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập.

Ngày 12/8, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất mức miễn học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2021-2022. Những nhóm được áp dụng gồm trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập. Đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không được áp dụng việc miễn học phí.

Học sinh Đà Nẵng sẽ được miễn học phí do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Kinh phí dự kiến hỗ trợ học phí đối với học sinh tại Đà Nẵng hơn 87 tỷ từ nguồn ngân sách địa phương.

Trước đó, trong học kỳ 1 năm 2020-2021, địa phương này cũng hỗ trợ học phí với lứa mầm non, học sinh phổ thông với số tiền hơn 38 tỷ đồng .