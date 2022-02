Đà Lạt và 4 điểm đến lãng mạn cho ngày Valentine

Hội An: Nét đẹp cổ kính, bình yên của Hội An phù hợp với những cặp đôi không thích ồn ào, xô bồ. Bạn có thể tản bộ dọc con đường treo đèn lồng rực rỡ vào buổi tối, thưởng thức những món đặc sản hấp dẫn của thành phố. Tại Hội An, du khách cũng dễ dàng tìm thấy những resort, khách sạn cao cấp để qua đêm. Buổi sáng thức dậy, đạp xe quanh những con phố yên bình, vắng lặng là trải nghiệm tuyệt vời cho dịp lễ tình yêu. Ngoài ra, du khách cũng có thể kết hợp du lịch Đà Nẵng hay Huế trong kỳ nghỉ của mình. Ảnh: Hoàng Linh Hà.