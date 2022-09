Đà Lạt ngập nặng ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Trận mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ khiến nhiều nơi tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chìm trong biển nước. Nhiều nhà dân, nhà kính hoa màu bị ngập sâu.

Chiều 1/9, một số tuyến đường tại TP Đà Lạt và một phần huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, bị ngập nặng sau trận mưa xuất hiện khoảng 15h cùng ngày. Mưa lớn đã làm nước từ các đỉnh đồi đổ về khiến khu dân cư ở vùng trũng thấp bị ngập cục bộ.

Trong đó có đường Phan Đình Phùng, Cách Mạng Tháng Tám, Trạng Trình, Trương Văn Hoàn, Ngô Văn Sở, Tô Ngọc Vân...

Đến hơn 17h, nước ngập tại TP Đà Lạt đã rút bớt, người dân đã lưu thông trở lại.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, ngày và đêm nay mây thay đổi, trời nhiều mây. Buổi chiều có mưa rào và dông nhiều nơi, gió cấp 2-3.

Mưa ngập khiến nước tràn vào một số hộ kinh doanh, nhà ở tại TP Đà Lạt. Ảnh: MXH.

Ảnh hưởng rãnh thấp của rìa phía nam, kết hợp với gió mùa Tây Nam tăng cường độ, thời tiết Lâm Đồng nói chung và TP Đà Lạt nói riêng duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác đến 2/9. Một số khu vực mưa vừa đến to. Nhiệt độ tại TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Tại khu vực Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, có nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C, thấp nhất 18-20 độ C, tương tự Bảo Lâm và Bảo Lộc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ lễ 2/9, cả ba miền có khả năng tăng mưa sau đợt nắng nóng. Điều này có thể khiến nhiều du khách thất vọng khi ghé thăm một số điểm đến nổi tiếng thời gian này.

Khách du lịch cần chuẩn bị trang phục phù hợp, lên kế hoạch dự trù khi gặp thời tiết xấu.