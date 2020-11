Da giày, dệt may khó về đích đúng hẹn

LEFASO dự báo dù sắp tới có nhiều tín hiệu tích cực, ngành da giày khó "cán mốc" 24 tỷ USD. Trong khi đó, xuất khẩu dệt may mới đạt 59% mục tiêu dù chỉ còn 2 tháng là hết năm.

Theo thống kê từ Bộ Công Thương, sau đà suy giảm mạnh vào quý II, từ quý III, tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp trong ngành giày dép đã dần phục hồi. Một số doanh nghiệp có đơn hàng sản xuất đến hết năm và bắt đầu tuyển dụng lao động trở lại.

Tuy nhiên, đơn hàng quay lại chưa nhiều do các nhà nhập khẩu còn thận trọng, sức mua của thị trường còn yếu dưới tác động của dịch Covid-19.

Sản lượng giày dép xuất khẩu trong tháng 10 ước đạt 31 triệu đôi, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, sản lượng tăng 0,8% so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại nhìn chung vẫn giảm 9,9%, ước đạt 13,38 tỷ USD .

Ngành dệt may, da giày dự kiến không đạt mục tiêu xuất khẩu đề ra. Ảnh: Reuters.

Bộ Công Thương dự đoán kim ngạch quý IV sẽ tiếp tục tăng trưởng trở lại, do cuối năm là thời điểm lễ hội gắn với tiêu dùng tại các nước châu Âu và châu Mỹ.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Da - Giầy - Túi Xách Việt Nam (LEFASO), mục tiêu 24 tỷ USD vẫn khó thực hiện, bởi kim ngạch lũy kế đến nay mới đạt chưa đến 56%.

Tương tự, ngành dệt may sau 10 tháng cũng chỉ đạt 59% mục tiêu. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc ước đạt 24,76 tỷ USD , giảm 9,3% so với cùng kỳ.

Bộ Công Thương nhìn nhận năm nay là năm đặc biệt khó khăn của ngành dệt may, các doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng khan hiếm đơn hàng.

Bộ cho biết, trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp đã thúc đẩy chuyển đổi nhanh kết cấu mặt hàng truyền thống sang mặt hàng có khả năng thích ứng nhanh, đơn cử như từ veston cao cấp, sơ mi cao cấp... sang đồ bảo hộ lao động, đồ dệt kim, sơ mi truyền thống, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới, cơ quan quản lý ngành cho rằng doanh nghiệp cần có biện pháp mới nhằm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh để phù hợp với tình hình mới, đồng thời khai thác và mở rộng thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên chủ động liên kết với khách hàng để hình thành chuỗi sản xuất, đáp ứng quy tắc xuất xứ theo cam kết của các hiệp định thương mại tự do.