Đã đến lúc nên khai tử vũ trụ phù thủy 'Fantastic Beasts'

Hãng Warner Bros. có thể mất nhiều tuần, thậm chí hàng tháng trời cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai thương hiệu điện ảnh “Fantastic Beasts”.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore là phần thứ ba thuộc chùm ngoại truyện Sinh vật huyền bí của vũ trụ phù thủy Harry Potter. Chính thức phát hành tại Bắc Mỹ từ ngày 15/4, sau ba ngày cuối tuần đầu tiên, phim thu 43 triệu USD từ phòng vé quê nhà (theo Box Office Mojo). Cùng với hơn 150 triệu USD từ các thị trường quốc tế, tổng doanh thu toàn cầu của phim hiện là 196,5 triệu USD .

Dù The Secrets of Dumbledore đã soán ngôi quán quân phòng vé Bắc Mỹ tuần qua, bộ phim vẫn gây thất vọng khi trở thành tác phẩm thuộc vũ trụ điện ảnh Harry Potter có doanh thu mở màn thấp nhất. Đây được coi là báo động đỏ với Warner Bros. về tương lai của thương hiệu ngoại truyện dự kiến kéo dài 5 phần.

Warner Bros. có thể khai tử loạt ‘Fantastic Beasts'

Hãng Warner Bros. từng chuẩn bị sẵn kế hoạch phát triển loạt Fantastic Beasts thành thương hiệu phim 5 phần. Theo đúng trình tự, sau The Secrets of Dumbledore, khán giả sẽ còn hai phần phim nữa để chờ đợi.

Tuy nhiên, theo The Wrap, với tình hình doanh thu ảm đạm của Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore tuần qua, lãnh đạo Warner Bros. sẽ phải chờ đến hết thời gian phim phát hành độc quyền tại rạp hoặc lâu hơn để quyết định có bật đèn xanh cho hai phần phim còn lại hay không. Quá trình cân nhắc có thể kéo dài nhiều tháng.

“Hãng Warner Bros. vẫn còn nhiều tuần, nếu không muốn nói hàng tháng trời, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về số phận thương hiệu Fantastic Beasts. Đây là một trong những quyết định không sớm thì muộn hãng cũng phải đưa ra sau khi công ty Warner Bros. Discovery của CEO David Zaslav đi vào hoạt động”, The Wrap viết.

Trang tin tiếp tục đưa ra nhận định: “Ngay cả trong trường hợp Warner Bros. quyết định hủy bỏ kế hoạch sản xuất hai phần hậu truyện tiếp theo, gián tiếp khai tử thương hiệu Fantastic Beasts, công chúng không phải lo lắng khả năng Warner Bros. Discovery sẽ từ bỏ tham vọng tiếp tục mở rộng vũ trụ phù thủy xoay quanh Harry Potter và các bạn đồng hành”.

Khả năng Warner Bros. dừng sản xuất các phần tiếp theo thuộc thương hiệu Fantastic Beasts từng được báo chí và truyền thông đem ra mổ xẻ từ năm 2019.

Variety đưa tin Discovery đã hoàn thành thương vụ mua lại hãng WarnerMedia từ tập đoàn AT&T hôm 8/4. Quá trình giao dịch kết thúc bằng sự khai sinh một công ty mới thuộc sở hữu chung của hai tập đoàn có tên Warner Bros. Discovery. Ngay sau khi thành lập, Warner Bros. Discovery đã phải gánh một khoản nợ đáng kể do việc kinh doanh thua lỗ trước đó của WarnerMedia - công ty mẹ sở hữu hãng Warner Bros.

Theo The-Numbers, vũ trụ điện ảnh Harry Potter với tám phần phim chính truyện và ba ngoại truyện đã kiếm được 9,4 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu với số vốn đầu tư chỉ hơn 1,7 tỷ USD . Do đó, ngay cả khi The Secrets of Dumbledore thua lỗ, Warner Bros. nói chung và vũ trụ Harry Potter nói riêng vẫn chưa chịu thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.

Harry Potter vẫn là cái tên được đông đảo khán giả trên toàn thế giới yêu thích – dựa trên mức độ đón nhận của họ dành cho các dự án kỷ niệm Harry Potter 20th Anniversary hay Hogwarts Legacy. Do đó, kéo dài một dự án chịu quá nhiều tai tiếng hậu trường và gây thất vọng về chất lượng như Fantastic Beasts sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng sẵn có của thương hiệu Harry Potter cũng như khiến người xem hoài nghi về các dự án thuộc vũ trụ phù thủy ra đời sau này.

Bài toán khó với Warner Bros. lúc này không chỉ là giữ hay bỏ Fantastic Beasts. Họ còn cần tìm ra một hướng tiếp cận khác để giữ cho thương hiệu Harry Potter trường tồn. Hướng đi này cần khơi gợi được sự hưởng ứng và lan tỏa trong cộng đồng người hâm mộ thay vì khiến họ mất lòng như những gì The Crimes of Grindelwald và The Secrets of Dumbledore đã làm.

Sự trở lại gây thất vọng của vũ trụ phù thủy

The Secrets of Dumbledore đã thất bại trong việc vượt qua thành tích mở màn của The Crimes of Grindelwald (khoảng 62 triệu USD ). Ra mắt năm 2018, The Crimes of Grindelwald là tác phẩm đã trực tiếp kéo tụt chất lượng loạt phim về các sinh vật huyền bí khi đột ngột chuyển hướng câu chuyện sang bí mật đời tư của thầy Dumbledore (Jude Law). Sau The Crimes of Grindelwald, danh tiếng của loạt phim Fantastic Beasts tiếp tục bị hoen ố bởi các scandal đời tư của Ezra Miller, Johnny Depp và chính tác giả kịch bản J.K. Rowling.

Tiếng tăm đã suy giảm của loạt phim, sự lạnh nhạt từ giới phê bình và việc thị trường điện ảnh nói chung vẫn chưa quay về 100% khả năng tiêu dùng cũng như công suất phục vụ có thể dẫn đến khả năng Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore sẽ rời rạp với doanh thu vào khoảng trên dưới 650 triệu USD như The Crimes of Grindelwald hoặc thấp hơn.

Newt Scamander (Eddie Redmayne) được giới thiệu là nam chính của loạt Fantastic Beasts, tuy nhiên anh nhanh chóng bị quên lãng trong hai phần phim mới đây.

The Secrets of Dumbledore ra đời không lâu sau sự kiện thế giới phù thủy Harry Potter trên màn ảnh rộng tròn 20 tuổi. Nội dung bộ phim cũng tung ra nhiều chi tiết tri ân chính truyện như sự xuất hiện của các địa danh nổi tiếng tại Hogwart, gia tinh, giáo sư Minerva McGonagall, đám phù thủy trẻ ranh ma nhà Slytherin, banh Snitch…

Tuy nhiên, về tổng thể, sự hồi cố tri tân này có phần rườm rà, không đóng góp cho mạch truyện chính. Thậm chí, nhân vật giáo sư McGonagall còn tạo thành lỗ hổng tình tiết không đáng có.

Về nội dung, The Secrets of Dumbledore bắt đầu khi Grindelwald muốn dấn thân vào chính trường, phát động chiến tranh chống lại người không phép thuật. Hắn đã âm thầm thao túng, can thiệp vào kết quả cuộc bầu cử người lãnh đạo tiếp theo của giới phù thủy. Dưới ngòi bút của Rowling, toàn cảnh sự kiện này hiện ra quá đơn điệu và nực cười.

Khán giả xem phim dễ nhận ra ngay từ giây đầu tiên phe cánh nào sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Và dù phim có cố tạo dựng một cuộc cạnh tranh ngang sức ngang tài giữa các chính trị gia, ý đồ dàn xếp của Rowling vẫn quá lộ liễu bởi suốt cuộc bầu cử, chỉ có duy nhất một ứng cử viên được miêu tả chi tiết và một phe cánh được phép lên tiếng hô khẩu hiệu của mình.

Cuộc bầu cử được giới thiệu là bỏ phiếu công bằng theo ý nguyện của người dân. Nhưng sau cùng, “cử tri” duy nhất, với lá phiếu tối thượng lại là một con kỳ lân sơ sinh bị mang về từ giữa núi rừng hoang sơ. Nó không có hiểu biết, không đại diện cho xã hội phù thủy, thậm chí còn chẳng phải loài người.

Các mốc thời gian của The Secrets of Dumbledore đã tiến rất gần Thế Chiến II trong thế giới thực. Đến lúc này, câu chuyện về trận so tài một mất một còn giữa Dumbledore và Grindelwald - được hứa hẹn trong hồi kết phim - đã không còn gây hào hứng cho khán giả. Trên thực tế, thắng thua của trận chiến ấy, thậm chí cái kết của mỗi vị đại phù thủy đã được tiết lộ trong chính truyện.

Yếu tố gây tò mò lúc này lại là thế giới phù thủy nói chung và Hogwart nói riêng sẽ bị ảnh hưởng ra sao bởi cuộc chiến tranh ác liệt? Sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít có tác động như thế nào tới thế giới phép thuật hay liệu các phù thủy có ra tay can thiệp, cứu giúp người vô tội? Hoặc trong một kịch bản điên rồ hơn thế, liệu chính các phù thủy có trở thành nạn nhân của chiến tranh?

Đây chắc chắn sẽ là một hướng tiếp cận độc đáo cho hai phần hậu truyện cuối của loạt Fantastic Beasts và gần như không có cơ hội xảy ra. Nhưng dù có hay không, thì với màn thể hiện đáng thất vọng của J.K. Rowling trong hai phần phim vừa qua, Warner Bros. nên cân nhắc quyết định gạch tên nữ văn sĩ khỏi danh sách biên kịch chính.