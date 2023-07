Đa dạng dịch vụ, thư viện công tại Anh thu 3,4 tỷ bảng mỗi năm

Tôi đã đứng ở vị trí nào khi viết?

Khi còn là cô sinh viên khoa Sinh học, tôi đã chép những vần thơ của nhà thơ Hungary Petofi Sando: Tự do và ái tình/ Vì các ngươi ta sống/ Vì tự do muôn đời/ Tôi hi sinh tình ái.