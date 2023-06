Đã có người thắng trong cuộc đua Singapore Airlines - Cathay Pacific

Hãng hàng không của Hongkong chật vật phục hồi sau đại dịch, trong khi cổ phiếu của đối thủ Singapore Airlines tăng vọt.

Singapore Airlines thưởng 8 tháng lương cho nhân viên sau khi đạt lợi nhuận kỷ lục. Trong khi đó, Cathay Pacific cũng tặng hơn 4.400 vé máy bay miễn phí cho khách hàng của hãng bay đối thủ để khuyến khích du khách đến Hong Kong. Theo Financial Times ngày 31/5.

Cổ phiếu của Singapore Airlines đã đạt mức cao nhất trong hơn 3 năm khi hãng này phục hồi sau đại dịch Covid-19 và mang lại lợi nhuận 2,16 tỷ đôla Singapore ( 1,6 tỷ USD ) tính đến tháng 3.

Ngược lại, cổ phiếu Cathay Pacific niêm yết tại Hong Kong giảm gần 40% so với tháng 4/2019. Vào tháng 3, hãng hàng không này đã báo cáo khoản lỗ 6,5 tỷ đô la Hong Kong ( 830 triệu USD ) năm 2022 và giá cổ phiếu vẫn giữ nguyên kể từ đó.

Cathay Pacific dậm chân tại chỗ

Sự khác biệt về tài chính của Singapore Airlines đã phản ánh sự trỗi dậy của Singapore, một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á mở lại biên giới sau đại dịch và nâng cao vị thế trung tâm kinh tế.

Mặt khác, đặc khu hành chính Hong Kong bị đóng cửa cho đến cuối năm 2022 dẫn đến việc họ đánh mất danh hiệu sân bay sầm uất nhất khu vực. Việc chậm mở cửa trở lại đã ảnh hưởng đến Cathay Pacific và công ty cũng đang gặp khó khăn do thiếu lao động.

Ông Brendan Sobie, chuyên gia phân tích tại Trung tâm Hàng không CAPA (Singapore), nói: “Năm ngoái, Singapore dẫn đầu tất cả các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và họ được hưởng lợi rất nhiều từ điều đó".

Ông Brendan nói thêm: "Tôi không nghĩ rằng năm đầu tiên Cathay Pacific mở cửa trở lại sẽ giống như Singapore. Điều này do sự mất cân bằng cung cầu đang biến mất và Cathay Pacific đã bỏ lỡ những điều kiện thị trường đó".

Quá trình phục hồi của ngành du lịch Hong Kong vẫn còn sơ khởi và điều này được phản ánh qua số liệu. Lượng hành khách của Singapore Airlines đã đạt gần 80% trước khi đại dịch xảy ra, trong khi Cathay Pacific vẫn chưa đến 50%.

Singapore Airlines và hãng hàng không giá rẻ Scoot đã vận chuyển 2,7 triệu hành khách trong tháng 4, tăng 85% so với năm 2022 dù vẫn giảm nhẹ so với 3,1 triệu hành khách năm 2019. Vào tháng 4, Cathay Pacific đã vận chuyển 1,4 triệu hành khách bằng đường hàng không, tăng khoảng 44% so với tháng 4/2019.

Tại cuộc họp thường niên trong tháng này, Tổng giám đốc điều hành Cathay Pacific Ronald Lam cho biết do hạn chế lao động nên công ty không thể đạt vượt 70% lượng hành khách như trước Covid-19 vào cuối năm nay.

Cathay Pacific gặp khó khăn do thiếu người lao động. Ảnh: Sam Tsang/South China Morning Post.

Hiệp hội Phi hành đoàn Hong Kong cho biết trung bình có 10 đến 15 phi công cao cấp rời Cathay Pacific mỗi tháng trong năm nay, giảm từ khoảng 30 đến 50 phi công so với nửa cuối năm 2022.

Theo chủ tịch công đoàn Paul Weatherilt, hãng hàng không có 3.800 phi công vào cuối năm 2019 và đã mất hơn 1.800 phi công trong ba năm qua. Tuy nhiên, hãng chỉ tuyển dụng khoảng 400 phi công mới. Công đoàn cho biết các phi công vẫn không hài lòng sau khi thấy mức lương giảm đến 40% vào năm 2020.

Đại diện Cathay Pacific cho biết tỷ lệ thất nghiệp của tất cả các nhóm nhân viên, bao gồm cả phi công đã trở lại bình thường và tiền lương cơ bản cho phi hành đoàn đã tăng 3,3% so với đầu năm.

Nhà phân tích Karen Li của hãng dịch vụ tài chính JPMorgan (Mỹ) đã viết trong một báo cáo vào tháng 3: “Ngoài việc Hong Kong mở cửa trở lại muộn hơn so với các trung tâm hàng không khác, tốc độ phục hồi chậm của Cathay Pacific cũng phản ánh những thách thức của vấn đề hạn chế nguồn cung trong toàn bộ hệ sinh thái hàng không".

Theo một bản ghi nội bộ của Cathay Pacific được Financial Times tìm thấy, mức lương hiện nay của hãng được tính theo thời gian bay. Các quan chức hàng không Hong Kong đã thông báo cho Cathay Pacific rằng một số phi công của hãng luôn điều khiển máy bay di chuyển chậm trên đường băng.

Một dấu hiệu khủng hoảng khác là Cathay Pacific đã sa thải 3 thành viên phi hành đoàn sau khi xuất hiện đoạn video cáo buộc họ đùa giỡn về khả năng tiếng Anh của một khách hàng nói tiếng Trung.

Tổng giám đốc Điều hành Ronald Lam cho biết việc này đã gây thiệt hại đáng kể cho hình ảnh của Hong Kong và Cathay Pacific. Trong khi đó, công đoàn tiếp viên hàng không của Cathay Pacific đã phản đối, phàn nàn về tinh thần thấp, tăng khối lượng công việc và giảm lương.

Trong khi đó, Singapore Airlines nói với truyền thông địa phương rằng họ đã tuyển lại hơn 3.000 phi công, nhiều người trong số đó là người bị sa thải từ giữa năm 2022.

Chưa thể tuyên bố thắng cuộc

Kể từ khi dịch bùng phát, lượng phương tiện quá cảnh tại Singapore tăng lên thay vì quá cảnh tại Hong Kong như thường lệ.

Một lãnh đạo trong ngành hàng không ở châu Á cho biết Cathay Pacific báo cáo doanh thu từ châu Mỹ giảm 68% so với năm 2019 xuống còn 572 triệu USD vào năm 2022. So với cuối tháng 3/2020, doanh thu từ châu Mỹ của Singapore Airlines đã tăng 46% lên 1,1 tỷ USD vào cuối tháng 3 năm nay.

Các điều kiện thị trường đang bùng nổ đã thúc đẩy lợi nhuận của Singapore Airlines dự kiến ​​sẽ không kéo dài. Hong Kong đang chi hàng tỷ USD để thu hút các doanh nghiệp và khách du lịch quốc tế.

Hong Kong đã phải trả giá cho những hạn chế về đại dịch, trong khi Singapore kiếm được lợi. Ảnh: FT montage/Dreamstime/AFP/Getty Images.

Giám đốc điều hành của Singapore Airlines nói: "Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn năng động và chúng tôi tin rằng lợi ích chỉ là tạm thời. Tôi không chắc chúng ta sẽ thấy lợi nhuận như vậy một lần nữa và hiện tại còn quá sớm để tuyên bố người chiến thắng".