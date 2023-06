Đã bắt 62 đối tượng tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Công an đang làm rõ vai trò từng đối tượng và mở rộng điều tra về những người có liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở UBND 2 xã của huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6.

Nguồn thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, tính đến ngày 17/6 đã bắt giữ 62 đối tượng.

Trong số này phần lớn các đối tượng cư ngụ tại huyện Krông Búk. Một số đối tượng ở các địa bàn khác trong tỉnh và có đối tượng ngoài tỉnh.

Công an lấy lời khai của 1 đối tượng. Ảnh: Hải Dương/Vietnamnet.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đấu tranh, lấy lời khai, làm rõ vai trò từng đối tượng và những người có liên quan.

Công an cũng thu giữ lượng tang vật vũ khí gồm: 4 khẩu súng quân dụng, 4 khẩu súng tự chế, gần 200 viên đạn, 2 quả lựu đạn, dao, hung khí tự chế các loại và nhiều tài liệu, tang vật khác.

Như đã thông tin, rạng sáng 11/6 có nhóm người trang bị súng, dao và hung khí các loại đã bất ngờ tấn công vào trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur của huyện Cư Kuin. Hậu quả của cuộc tấn công vũ trang này là có 4 cán bộ công an xã hy sinh, 2 cán bộ xã cùng 3 người dân thiệt mạng và 2 cán bộ công an xã cũng bị thương.

Bộ Công an thông tin, qua lấy lời khai, nhóm đối tượng thừa nhận, “đã nhận được chỉ đạo, nếu gặp cán bộ và Công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn”.

Ngày 17/6 công tác sửa chữa những hư hại tại trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur vẫn đang khẩn trương để sớm trở lại hoạt động, phục vụ người dân. Ảnh: Nguyễn Huế/Vietnamnet

Bộ Công an đánh giá vụ việc nói trên là hành vi gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính.

Theo ghi nhận, hiện tình hình tại 2 xã xảy ra vụ việc và toàn tỉnh Đắk Lắk đã trở lại bình thường như trước ngày 11/6. Tại UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur hiện đang khắc phục sửa chữa những hư hại để sớm trở lại làm việc, phục vụ người dân địa phương.

Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, “lực lượng công an đang tiến hành công tác điều tra, xử lý nhanh chóng, theo đúng quy định; triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ các nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc kích động gây mất an ninh, trật tự; chỉ đạo, rà soát toàn bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh tại các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh”.