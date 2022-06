Cyberbullying là gì?

Từ khóa "cyberbullying" lần đầu xuất hiện từ năm 1998 và được sử dụng rộng rãi khi Internet dần trở nên phổ biến.

Cyberbullying /ˈsaɪ.bəˌbʊl.i.ɪŋ/ (danh từ): Bắt nạt trên mạng

Theo Cambridge Dictionary, cyberbullying là từ để chỉ hành động sử dụng Internet nhằm hãm hại hoặc đe dọa người khác. Đặc biệt, kẻ bắt nạt qua mạng thường gửi cho nạn nhân những tin nhắn khiếm nhã, gây ảnh hưởng tâm lý.

Từ điển Merriam-Webster cho biết thuật ngữ cyberbullying được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1998 và được định nghĩa là hành động đăng tải lên mạng những thông điệp ác ý về một người (ví dụ như học sinh). Hầu hết hành động này được thực hiện dưới hình thức ẩn danh.

Ứng dụng của từ cyberbullying trong tiếng Anh:

- Rumors, threats, insults, cyberbullying, hate speech and other forms of harassment have thrived during the pandemic.

Dịch: Những lời đồn đoán, đe dọa, lăng mạ, bắt nạt trên mạng, phát ngôn thù địch và nhiều hình thức quấy rối khác tăng mạnh trong thời kỳ đại dịch.

- Most cyberbullying often goes unreported as the victim feels nothing can be done to help in their current situation.

Dịch: Hầu hết hành vi bắt nạt trên mạng thường không được báo cáo vì nạn nhân cảm thấy không cách nào có thể giúp họ giải quyết vấn đề hiện tại.