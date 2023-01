'Cyber grooming' biến trẻ trở thành nạn nhân của tấn công tình dục

Cyber grooming có thể diễn ra nhanh chóng, nhưng nó sẽ tác động tiêu cực đến nạn nhân trong thời gian dài.

Cyber grooming /ˈsaɪ.bər ˈɡruː.mɪŋ/ (danh từ): (Tạm dịch) Chăn dắt trẻ em qua mạng

Định nghĩa:

Trang Cyber Security Agency of Singapore định nghĩa cyber grooming là hành vi người lớn kết bạn với trẻ em qua mạng và xây dựng mối liên hệ gắn kết tình cảm với mục đích lạm dụng, bóc lột hoặc tấn công, mua bán tình dục. Những kẻ có hành vi cyber grooming thường cố tìm cách lấy được lòng tin từ trẻ để lấy những thông tin, hình ảnh riêng tư của các em để đe dọa, tống tiền.

Thủ phạm thường sử dụng danh tính giả (ví dụ đóng giả trẻ em hoặc thanh, thiếu niên) rồi tiếp cận nạn nhân. Chúng bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi chung chung về tuổi tác, sở thích, trường học, gia đình... Chúng cũng thu hút trẻ bằng những món quà tặng hấp dẫn.

Khi lấy được lòng tin của trẻ, chúng thường yêu cầu trẻ chia sẻ hình ảnh hoặc video khỏa thân hoặc tham gia những cuộc trò chuyện mang tính chất lạm dụng tình dục. Thậm chí, nhiều kẻ dụ dỗ nạn nhân đến nơi vắng vẻ để lạm dụng, tấn công tình dục.

Tính ẩn danh và khả năng tiếp cận công nghệ kỹ thuật số cho phép thủ phạm tiếp cận nhiều nạn nhân cùng lúc. Do đó, những trường hợp cyber grooming thường nhân lên theo cấp số nhân.

Để bảo vệ con khỏi hành vi chăn dắt qua mạng, phụ huynh cần lưu ý một số điều sau:

Tìm hiểu những nền tảng con đang sử dụng.

Cài đặt phần mềm/bộ lọc để ngăn con truy cập các trang web không phù hợp.

Dạy con về những mối nguy hiểm trên mạng, chia sẻ các biện pháp sử dụng Internet an toàn

Dạy con bạn nhận biết những người lạ trên mạng. Nếu con không biết rõ người đang trò chuyện cùng là ai, tốt nhất con không nên kéo dài cuộc trò chuyện.

Đảm bảo con biết rằng chúng luôn có thể tìm đến bạn nếu gặp vấn đề hoặc cần được giúp đỡ.

Lắng nghe con, không phán xét con và phải hướng dẫn con cách giải quyết phù hợp thay vì đổ lỗi cho chúng.

Báo cảnh sát nếu phát hiện con đang gặp nguy hiểm.

Ứng dụng của cyber grooming trong tiếng Anh:

- Cyber grooming is often considered to be a gateway to more serious offenses of sexual exploitation of children.

Dịch: Chăn dắt trẻ em qua mạng thường được coi là cửa ngõ dẫn đến các hành vi phạm tội bóc lột tình dục trẻ em nghiêm trọng.

- The cyber grooming process itself can happen quickly, however the negative impact on the victim can be long-term.

Dịch: Chăn dắt trẻ em qua mạng có thể diễn ra nhanh chóng, nhưng nó sẽ tác động tiêu cực đến nạn nhân trong thời gian dài.