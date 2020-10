Cựu vô địch V.League trụ hạng Nhất thành công

Nhà cựu vô địch V.League CLB Long An giành chiến thắng tối thiểu trước đối thủ trực tiếp Đồng Tháp để tiếp tục góp mặt ở giải hạng Nhất mùa sau.

Pha đá phạt góc của Ngô Hoàng Anh giúp CLB Long An giành chiến thắng 1-0 trước đội Đồng Tháp ở trận đấu vòng 5 giai đoạn hai hạng Nhất chiều 30/10, qua đó giúp nhà cựu vô địch V.League tiếp tục ở lại sân chơi chuyên nghiệp mùa sau.

Bước vào trận "chung kết ngược" với CLB Đồng Tháp, chủ nhà Long An buộc phải thắng để tránh suất xuống hạng khi đang kém đối thủ 2 điểm (13 so với 15). Vì tính chất sống còn của trận đấu, hai đội nhập cuộc khá chậm. Đội chủ nhà có phần căng cứng hơn dàn cầu thủ trẻ bên phía Đồng Tháp.

Trong phần lớn thời gian hiệp 1, hai đội chơi giằng co. Một số cơ hội được tạo ra nhưng không đem lại bàn thắng cho cả hai đội Long An và Đồng Tháp. Thế trận thận trọng được cả đôi bên duy trì trước khi Long An bất ngờ vượt lên.

Các cầu thủ Long An ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

Từ pha đá phạt góc của Ngô Hoàng Anh ở phút 43, bóng bay thẳng vào lưới của thủ thành Hồ Văn Tú. Trước đó, một hậu vệ áo xanh đã bật lên đánh đầu hụt khiến đồng đội lỡ trớn.

Nhận bàn thua bất ngờ ở cuối hiệp, đội khách Đồng Tháp buộc phải đẩy cao đội hình trong 45 phút thi đấu còn lại. Những nỗ lực của đội bóng áo xanh đem đến cơ hội gỡ hòa khi hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm ở giữa hiệp 2. Tuy nhiên, Nguyễn Công Thành không thể tận dụng cơ hội khi đưa bóng đập xà.

Những phút còn lại, trận đấu liên tục bị cắt vụn bởi các pha nằm sân của cầu thủ đội nhà. Kết thúc trận, tỷ số 1-0 là đủ để CLB Long An vượt qua chính đối thủ, đẩy Đồng Tháp xuống vị trí bét bảng, đồng nghĩa với việc phải xuống hạng Nhì từ mùa sau.

Nguyễn Công Thành thực hiện không thành công quả phạt đền ở giữa hiệp 2. Ảnh: Quang Thịnh.

CLB Long An và Đồng Tháp từng là những thế lực đáng nể của bóng đá Việt Nam. Trải qua 44 năm lịch sử, Đồng Tháp đã có 2 lần vô địch quốc gia các năm 1989 và 1996. Họ cũng một lần đứng hạng 3 V.League 2010 trước khi xuống hạng khi mùa giải 2016 kết thúc.

Hồi tháng 5, 11 cầu thủ trẻ của đội bóng xứ bưng biền bị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ra án phạt cấm thi đấu do liên quan đến tiêu cực tại giải U21 quốc gia. Sau đó 2 tháng, FIFA cũng đưa ra án cấm thi đấu trên toàn thế giới với nhóm cầu thủ này. Nhiều người trong nhóm cầu thủ này là những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Đồng Tháp.

Long An là đội bóng tiêu biểu ở giai đoạn chuyển mình lên chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Họ giành 2 chức vô địch V.League (2005, 2006), 3 lần á quân (2003, 2007, 2008), cùng với đó là 1 Cúp Quốc gia và 1 Siêu cúp Quốc gia. Mùa giải 2017, CLB Long An vướng phải scandal phản ứng trọng tài trên sân Thống Nhất. Cuối năm đó, họ xuống hạng.