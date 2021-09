Cựu tuyển thủ Australia: 'Việt Nam xứng đáng có phạt đền'

Tuyển Việt Nam đã chơi trận đấu hay. Tôi phải thừa nhận như vậy. Tất nhiên, kịch bản của trận đấu cũng có thể thay đổi nếu trọng tài xử lý khác đi trong tình huống xem lại VAR.

Bên cạnh đó, nếu Việt Nam chọn cách tiếp cận trận đấu khác, họ có thể hái nhiều quả ngọt hơn.

Với tôi, tình huống Hồng Duy sút bóng trúng người cầu thủ Australia phải là quả penalty.

Từng là trung vệ thi đấu nhiều năm ở Anh hay Tây Ban Nha, tôi cho rằng trọng tài phải thổi phạt đền cho Việt Nam trong tình huống ở hiệp 1.

Tuyển Australia thắng Trung Quốc 3-0 ở lượt trước nhưng đến trận này, "Socceroos" chỉ vượt qua Việt Nam nhờ tình huống sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà. Các cầu thủ Australia đã không thể khai thác triệt để điểm mạnh từ thể hình và khả năng không chiến của họ.

Australia gần như vô hại trong các tình huống đá phạt trực tiếp hay phạt góc. Các bài tấn công hay dàn xếp đá cố định của Australia không có gì đột biến hay đặc sắc, đủ để gây sát thương cho Việt Nam.

Trong gần như cả trận, Việt Nam đã chơi lùi sâu và phòng ngự tốt, khiến các cầu thủ Australia bất lực trong nhiều đợt tấn công. Việt Nam rõ ràng đã gây cho Australia nhiều khó khăn hơn hẳn Trung Quốc.

Khi Việt Nam bắt đầu thay đổi lối chơi, chủ động cầm bóng và tấn công nhiều hơn, họ cũng khiến Australia bối rối.

Điều đáng tiếc với tuyển Việt Nam là họ đã chọn cách nhập cuộc quá thụ động. Đội bóng của HLV Park Hang-seo đang chơi trên sân nhà, nhưng họ không biết làm gì để giải tỏa áp lực.

Có nhiều thời điểm họ chỉ biết phá bóng và nhường quyền kiểm soát trận đấu cho Australia. Điều đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Australia liên tục có bóng và liên tục gây sức ép. Việc các cầu thủ Việt Nam chọn cách chơi phá bóng không khác gì tự tạo áp lực lên hàng thủ của họ.

Tuyển Việt Nam lùi quá sâu, không dám cầm bóng và với cách chơi như thế, bàn thua đến với họ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hàng thủ Australia không phải là không có nhược điểm trận này.

Khi Việt Nam thay đổi cách tiếp cận trận đấu, thi đấu cởi mở hơn, hệ thống của Australia rõ ràng gặp rắc rối. Australia gặp nhiều vấn đề hơn với Việt Nam, so với trận thắng Trung Quốc 3-0 lượt trước.

Đội bóng của HLV Park Hang-seo có khoảng 4-5 cơ hội. Khi tuyển Việt Nam dám cầm và chơi bóng, họ thực sự đáng ngại. Nếu nhìn vào những dự đoán hay tương quan trình độ giữa hai đội trước trận, chúng ta có thể thấy Việt Nam đã chơi tốt.

Tất nhiên, việc các cầu thủ Australia phải thi đấu trong điều kiện khí hậu không thuận lợi cũng là lý do khiến họ có màn trình diễn không ưng ý. Thời tiết và sân bãi trong trận đấu với Trung Quốc vài ngày trước khá hoàn hảo.

Ở trận gặp Việt Nam, mọi thứ khó khăn hơn với Australia. Những gì đã diễn ra trên sân Mỹ Đình chứng minh phần nào luận điểm của tôi, rằng bóng đá Australia giờ không sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như giai đoạn trước.

Trong quá khứ, tuyển Australia từng có Tim Cahill, Viduka hay Kewell trong đội hình. Bây giờ, "Socceroos" cũng sở hữu dàn cầu thủ trẻ tiềm năng và hứa hẹn. Tuy nhiên, về trình độ họ có lẽ chưa bằng các đàn anh.

Hiện tại, tôi nghĩ tuyển Australia thiếu chân sút tầm cỡ như Tim Cahill trước đây. Song, tôi đánh giá cao tuyển Australia ở tính tổ chức, tinh thần đoàn kết và lực lượng đồng đều ở các tuyến. Họ có nhiều tiền vệ trẻ và giàu tài năng.

Tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu tốt. Nhưng tôi cho rằng nếu họ có cách tiếp cận trận đấu cởi mở hơn, chơi bóng một cách tự tin hơn, họ sẽ khiến Australia gặp nhiều rắc rối hơn.

Tuyển Việt Nam biết cách tạo cơ hội, nhưng họ không thể dứt điểm thành bàn. Đội bóng của HLV Park Hang-seo cần cải thiện nhiều ở khâu dứt điểm. Điều này là không dễ, bởi nó cũng là vấn đề của nhiều nền bóng đá.

Tuy nhiên, điều tôi muốn nhấn mạnh tới là lối chơi từ đầu của tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà đã dựng xe buýt, điều đó tốt thôi, nhưng khi tấn công, họ phải dám dâng lên và chơi bóng mà không hề sợ hãi.

Tôi chưa thấy sự táo bạo đó trong lối chơi của Việt Nam ở trận gặp Australia. Họ lẽ ra có thể khiến đối thủ hoang mang và mắc sai lầm.

Tuyển Việt Nam có 1-2 cầu thủ đủ khả năng sang châu Âu chơi bóng. Các cầu thủ này phải là những người tiên phong, sẵn sàng hy sinh để tạo ra động lực và thiết lập tiêu chuẩn cao cho nền bóng đá.

Phần còn lại của tuyển Việt Nam có thể lấy tấm gương của những người xuất ngoại để nâng cao trình độ. Chỉ có như thế, bóng đá Việt Nam mới tiếp tục san lấp được khoảng cách với Australia hay Nhật Bản.

Gần đây, tôi có theo dõi trường hợp của Kyogo Furuhashi. Cậu ấy rời J1 League sang Celtic khi đã 25 tuổi. Kyogo đang chơi tốt tại Scotland và cậu ấy rõ ràng là hình mẫu cho nhiều cầu thủ châu Á khác.

Bóng đá Việt Nam đang tiến bộ. Sau trận đấu này, nhiều người Australia sẽ phải thay đổi cách nhìn nhận về nền bóng đá Việt Nam. Mọi trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 này đều ẩn chứa nhiều bất trắc với Australia.

Andy Bernal từng khoác áo tuyển quốc gia Australia từ năm 1989 đến năm 1996. Cựu danh thủ 55 tuổi là ngôi sao bóng đá Australia đầu tiên thi đấu tại La Liga, trong màu áo Sporting Gijon ở thập niên 1980 của thế kỷ trước. Bernal cũng có 187 lần ra sân cho Reading, CLB của Anh.

Ông Bernal cũng là cựu trợ lý của David Beckham, khi danh thủ người Anh sang Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid. Gần đây, cựu hậu vệ tuyển Australia cho ra mắt cuốn "Riding Shotgun: The Autobiography of the Original Wizard of Oz", kể về thời gian ông thi đấu tại châu Âu, cũng như sắm vai "cánh tay phải" cho Beckham.

Sau trận đấu giữa Việt Nam và Australia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, ông Bernal gửi cho Zing nhận định của mình.