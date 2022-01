Cựu trung tá công an bị cáo buộc rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Sang tham gia vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.

Ngày 6/1, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Sang (52 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) về tội Rửa tiền.

Theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra mở rộng vụ án rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú), cảnh sát phát hiện ông Sang tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng . Số tiền này bà Mười Tường có được từ hoạt động buôn lậu.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của ông Sang, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Cựu trung tá Nguyễn Văn Sang (phải) nghe cảnh sát đọc lệnh tạm giam. Ảnh: Nghiêm Túc.

Trước khi bị bắt, ông Sang là trung tá công an, từng công tác tại Công an thị xã Tân Châu. Sau vài tháng được điều chuyển về một đơn vị thuộc Công an tỉnh An Giang, ông Sang xin nghỉ hưu trước tuổi vào đầu năm 2021.

Đối với bà Mười Tường, cơ quan điều tra cho biết từ năm 2010 đến 2020, nữ bị can thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đứng tên họ hàng, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát với nhiều loại hàng hóa từ Campuchia chuyển về Việt Nam.

Để đối phó với cơ quan chức năng, bà Mười Tường còn lập hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên họ hàng, người làm công. Đồng phạm của bà Hạnh sau đó sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng .

Công an xác định trùm buôn lậu Mười Tường còn cho đồng bọn chuyển tiền hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên thượng tá, nguyên Trưởng phòng CSGT đường thủy, nguyên Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang). Hai tháng trước, ông Võ bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội Rửa tiền.

Nguyễn Văn Sang ký biên bản nhận các quyết định liên quan đến tố tụng. Ảnh: Nghiêm Túc.

Ngoài tội Rửa tiền, bà Mười Tường còn bị khởi tố 3 tội danh trong 5 vụ án. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường về tội Buôn lậu trong 2 vụ án buôn lậu đường cát năm 2018, buôn lậu 51 kg vàng năm 2020; tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong 2 vụ mang 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam năm 2019 và 200.000 USD năm 2020.

Còn Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang thì khởi tố bị can Mười Tường về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Vụ án này xảy ra khi bà Hạnh trốn truy nã và tổ chức cho đàn em vượt biên sang Campuchia để né tránh điều tra vụ vận chuyển hơn 51 kg vàng qua biên giới trái phép.