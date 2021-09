Cựu trợ lý Beckham: 'Tuyển Việt Nam bắt đầu gây tiếng vang ở châu Á'

Chia sẻ với Zing, ông Bernal cho rằng dàn cầu thủ hiện tại của "Socceroos" không bằng thế hệ đàn anh như Tim Cahill hay Mark Viduka, Harry Kewell... Nhưng đây là đội bóng được tổ chức tốt và mạnh trong các tình huống bóng bổng hay cố định.

- Australia hiện tại có phải đội tuyển mạnh nhất kể từ thời Kewell hay Cahill?

- Theo quan điểm của tôi, bóng đá Australia giờ không có sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, đặc biệt ở hàng tiền đạo như thời kỳ còn có Tim Cahill hay Kewell trong đội hình.

"Socceroos" đang có dàn cầu thủ trẻ tiềm năng và hứa hẹn. Tất nhiên về trình độ họ có lẽ chưa bằng các đàn anh. Song, tôi đánh giá cao tuyển Australia ở tính tổ chức, tinh thần đoàn kết và lực lượng đồng đều ở các tuyến.

- Theo ông, đâu là điểm mạnh mà Australia có thể khai thác khi đối đầu Việt Nam?

- Khía cạnh thể lực và thể hình là sự khác biệt giữa hai đội. Tôi tin rằng HLV Graham Arnold sẽ khai thác triệt để điều này khi gặp Việt Nam.

Tuyển Australia sẽ tận dụng lợi thế kể trên. Họ sẽ tập trung vào các tình huống cố định hay các quả phạt góc để gây khó khăn cho đối phương.

- Ông đã nói về hàng công của Australia. Vậy theo ông, liệu "Socceroos" có nhớ một chân sút giỏi như Tim Cahill?

- Tim là một huyền thoại của bóng đá Australia. Anh ấy sở hữu tố chất của một cầu thủ hàng đầu. Dù không phải một tiền đạo thực thụ, nhưng cậu ấy ghi rất nhiều bàn thắng. Hãy nhớ rằng cậu ấy là người ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia nam Australia với 50 bàn thắng.

Tim là một tiền vệ nhưng ghi bàn giỏi nhất trong các thế hệ mà bóng đá Australia từng sản sinh.

Hiện tại, tôi nghĩ rằng tuyển Australia thiếu một chân sút tầm cỡ như Tim. Họ có nhiều tiền vệ trẻ và giàu tài năng. Tuy nhiên, các cầu thủ đó còn nhiều việc phải làm để có thể đạt thành công như đàn anh.

- Thách thức cho HLV Graham Arnold ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ như thế nào?

- HLV Arnold sẽ đối mặt với nhiều thách thức không hề đơn giản ở vòng loại World Cup 2022 này. Ông ấy sẽ cùng các học trò của mình thi đấu ở những sân bóng xa xôi với điều kiện khí hậu không hề dễ chịu.

Bên cạnh đó, bài toán xây dựng một tập thể đoàn kết, có sự kết dính trong lối chơi là không hề đơn giản. Không bao giờ là dễ dàng cho một HLV khi phải kết hợp giữa những cầu thủ trong nước với các ngôi sao trở về từ nước ngoài.

Không dễ để tạo ra chất kết dính trong lối chơi giữa các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và trong nước. Ở vòng loại World Cup 2022 này, không có trận đấu nào là dễ dàng.

Tuyển Australia hiện tại có những cầu thủ tấn công giỏi như Tom Rogic, người đang chơi cho Celtic. Nhưng hiện tại, không có ai có khả năng tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt như Tim Cahill trước đây. Ngoài tài năng, cậu ấy còn có thể khích lệ tinh thần đồng đội khi mọi thứ trở nên khó khăn.

- Tom Rogic có lẽ là ngôi sao tiêu biểu nhất của Australia hiện tại, ông ấn tượng cậu ấy ở điểm nào nhất?

- Tom sinh ra ở Canberra, cậu ấy là trụ cột của Celtic và đang thi đấu tốt. Tom có kỹ thuật và biết cách ghi nhiều bàn thắng. Mọi HLV luôn cần một cầu thủ có kỹ năng như Tom trong đội hình.

Khi đạt phong độ cao, Rogic sẽ là cầu thủ nguy hiểm nhất mà Việt Nam phải dè chừng. Ở vòng loại này, Australia phải nỗ lực ghi nhiều bàn thắng nhất có thể. Họ phải tấn công và tung ra sân nhiều cầu thủ có khả năng săn bàn.

- Australia rất mạnh, nhưng ông có cho rằng nếu được thi đấu trên sân nhà, Việt Nam có cơ hội để tạo bất ngờ?

- Như tôi đã nói, tuyển Australia hiện tại không còn mạnh như trước đây. Việc phải làm khách trên sân Việt Nam cũng là thách thức với họ. Tôi cho rằng HLV Arnold sẽ tận dụng triệt để lợi thế về thể hình, các tình huống cố định.

Tuyển Việt Nam là một đội bóng trẻ với nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt. Nếu Việt Nam có thể đương đầu với cách tiếp cận trận đấu thiên về thể lực và thể hình của Australia, họ sẽ có cơ hội.

- Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Việt Nam?

- Từ những gì tôi biết, Việt Nam có 3 hay 4 cầu thủ có kỹ năng tốt và có thể tạo ra khác biệt. Họ đang bắt đầu gây tiếng vang ở châu Á.

Nếu Australia không thi đấu tập trung và cẩn trọng, họ sẽ phải trả giá. Việt Nam là một đất nước tuyệt vời và Australia cần phải tôn trọng đối thủ của mình. Bóng đá ở đây đang tiến bộ.

- Liệu trong tương lai, giải VĐQG Australia (A-League) có thể chào đón các cầu thủ Việt Nam đến thi đấu?

- Khi tôi thi đấu và sau này làm việc ở A-League, tôi luôn tin rằng việc đưa các cầu thủ Việt Nam đến Australia chơi bóng có thể mang lại hiệu ứng tốt. Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển với dân số đông.

Sự có mặt của các cầu thủ Việt Nam sẽ đem lại lợi ích kinh tế và mang tính quảng bá cho giải đấu. Tất nhiên nếu họ có đủ trình độ, họ sẽ được thi đấu và cạnh tranh sòng phẳng với những ngoại binh từ Argentina hay Brazil.

- Trong quá khứ, ông từng là cầu thủ Australia đầu tiên thi đấu ở La Liga, điều này làm tôi liên tưởng đến Đoàn Văn Hậu, người Việt Nam đầu tiên sang Hà Lan chơi bóng chuyên nghiệp. Ông có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ với các cầu thủ Việt Nam?

- Tôi phải nói rằng việc được thi đấu ở Hà Lan là một thành tựu đối với các cầu thủ Đông Nam Á hay Việt Nam. Theo kinh nghiệm của tôi, đến La Liga và thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu là điều không hề dễ dàng.

Bạn phải thu cái tôi của mình lại, và nỗ lực tập luyện chăm chỉ. Thử thách lớn nhất với tôi khi chơi ở nước ngoài không đến từ sân bóng, mà từ cuộc sống bên ngoài. Từ việc không ở cạnh gia đình đến thức ăn, cách sinh hoạt, mọi thứ đều khác.

Bạn phải hòa nhập và thích nghi với cuộc sống.Từ Việt Nam sang Hà Lan là sự thay đổi môi trường không dễ dàng. Có lẽ bước đệm tốt cho các cầu thủ Việt Nam là sang những nền bóng đá có ít nhiều tương đồng như Nhật Bản hay Hàn Quốc trước.

- Sau cùng, dự đoán của ông về trận Australia gặp Việt Nam thế nào?

- Tôi nghĩ Australia cần chuẩn bị kỹ cho trận đấu này. Các tình huống cố định, đá phạt là chìa khóa. Tôi dự đoán Australia sẽ thắng 2-1. Việt Nam hoàn toàn có thể ghi bàn.

Tất nhiên là một người Australia, tôi muốn đội tuyển của mình thắng. Tuy nhiên, Việt Nam là một đội bóng có nhiều cầu thủ đặc biệt và có thể tạo ra bất ngờ. Bóng đá luôn khó đoán. Tôi rất trông chờ trận đấu này.

Người Australia biết Việt Nam là một quốc gia yêu bóng đá và họ đang phát triển từng ngày. Đây là một đội bóng không thể xem thường.

Andy Bernal từng khoác áo tuyển quốc gia Australia từ năm 1989 đến năm 1996. Cựu danh thủ 55 tuổi là ngôi sao bóng đá Australia đầu tiên thi đấu tại La Liga, trong màu áo Sporting Gijon ở thập niên 1980 của thế kỷ trước. Bernal cũng có 187 lần ra sân cho Reading, CLB của Anh.

Ông Bernal cũng là cựu trợ lý của David Beckham, khi danh thủ người Anh sang Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid. Gần đây, cựu hậu vệ tuyển Australia cho ra mắt cuốn "Riding Shotgun: The Autobiography of the Original Wizard of Oz", kể về thời gian ông thi đấu tại châu Âu, cũng như sắm vai "cánh tay phải" cho Beckham.