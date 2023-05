Cứu trẻ sơ sinh khỏi nguy cơ bị mù vĩnh viễn

Sinh non ở tuần thứ 26 với cân nặng 920 g, trẻ bị bệnh võng mạc trẻ sinh non, có tình trạng nội khoa rất nặng và có nguy cơ bị mù vĩnh viễn nếu không kịp thời điều trị.

Bệnh nhi được phát hiện mắc bệnh khi mới hơn 2 tháng tuổi. Ảnh: BVCC.

Vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi sinh non 26 tuần, cân nặng hiện tại 2,4 kg. Bé được phát hiện mắc bệnh võng mạc trẻ sinh non sau khi chào đời được 2,5 tháng.

Hiện tại, tình trạng nội khoa của bé còn rất nặng, phải thở máy và có nguy cơ bị mù vĩnh viễn nếu không được điều trị kịp thời.

Với sự hỗ trợ từ ê-kíp các bác sĩ từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đã thực hiện thành công tiêm avastin nội nhãn để điều trị bệnh võng mạc trẻ sinh non giai đoạn nặng. Hiện tại, bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy cơ bị mù vĩnh viễn.

Sau ca điều trị này, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cũng chính thức mang kỹ thuật tiêm avastin nội nhãn để điều trị bệnh lý võng mạc trẻ sinh non về Đồng bằng sông Cửu Long.

Bệnh võng mạc ở trẻ sinh non (ROP) là một tình trạng bệnh lý của mắt do sự phát triển bất thường của mạch máu võng mạc. Bệnh thường xảy ra ở những trẻ đẻ thiếu tháng, nhẹ cân và đặc biệt là có tiền sử thở oxy cao áp kéo dài. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời bệnh có thể dẫn đến mù loà do tổ chức xơ tăng sinh, co kéo gây bong võng mạc.

Bệnh này không thể quan sát được bằng mắt thường mà phải được bác sĩ chuyên khoa mắt khám bằng đèn soi đáy mắt gián tiếp sau khi tra giãn đồng tử để quan sát toàn bộ võng mạc thì mới có thể đưa ra kết luận.

Bác sĩ chuyên khoa I Võ Thị Thùy Linh, Trưởng khoa 3CK khuyến cáo các phụ huynh nên đến các cơ sở y tế nhi khoa để khám tầm soát bệnh lý võng mạc cho trẻ sinh non, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.