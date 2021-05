Cựu thiên thần Victoria's Secret sinh con thứ 3

Karolína Kurková chào đón con gái cũng là thành viên thứ 5 của gia đình hôm 9/5.

Vào Ngày của Mẹ (9/5), Karolína Kurková thông báo cô đã sinh con thứ 3 cùng chồng Archie Drury.

"Chào mừng LunaGrace - thiên thần nhỏ của chúng tôi. Sự xuất hiện của con bé tạo nên Ngày của Mẹ rất đặc biệt. Con bé thật may mắn khi có những người anh trai bảo vệ mình", nữ người mẫu viết trên trang cá nhân.

Sau khi có hai con trai, Luna Grace là con gái đầu tiên của gia đình Karolína Kurková. Ảnh: Getty, Karolína Kurková.

Karolína Kurková thông báo mang thai lần 3 trong bài phỏng vấn trên tạp chí Glamour vào tháng 12. Ở độ tuổi ngoài 30, nữ người mẫu tự tin hơn với làn da của mình. Lúc mang thai hai con trai trước, cô cảm nhận bản thân trở nên trẻ trung hơn.

Thời điểm có em bé của Kurková diễn ra giữa bối cảnh thế giới đương đầu với đại dịch. Những lời mời công việc người mẫu giảm đi giúp cô thoải mái hơn khi mang thai.

"Lần mang bầu thứ 3 cho tôi cơ hội để cảm thấy tự do trong chính cơ thể mình", cựu thiên thần nội y cho biết.

Vào tháng 3, Karolína Kurková được chẩn đoán mắc Covid-19 giữa lúc đang có thai. Cô cùng chồng và hai con trai cách ly trong căn hộ. Không có ai giúp đỡ họ. Gia đình nữ người mẫu dọn dẹp, nấu nướng, uống nước trái cây tươi chứa vitamin C, D để tăng sức đề kháng.

Với các triệu chứng nhẹ, Kurková đã khỏi bệnh.

Karolína Kurková (sinh năm 1984) là người mẫu CH Czech. Ở tuổi 15, cô đã tham dự nhiều show diễn thời trang. Kurková là một trong những người mẫu trẻ nhất từng sải bước trên sàn catwalk.

Karolína Kurková có sự nghiệp người mẫu thành công, được nhiều nhà mốt, kể cả Victoria's Secret, săn đón. Ảnh: Getty.

Năm 16 tuổi, Karolína Kurková đến New York (Mỹ) gặp gỡ các biên tập viên và giám đốc casting của Vogue, bao gồm tổng biên tập Anna Wintour. Bà Wintour gọi Kurková là "siêu mẫu tiếp theo" (the next supermodel).

Sau cuộc gặp gỡ đặc biệt này, Kurková tiếp tục trở thành một trong những người mẫu trẻ nhất chụp ảnh bìa Vogue. Ở những năm đầu sự nghiệp, cô xuất hiện trên 50 trang bìa tạp chí thời trang.

Karolína Kurková càng nổi tiếng hơn khi khoác trên vai đôi cánh thiên thần Victoria's Secret. Cô từng mặc bộ nội y Fantasy Bra triệu USD vào năm 2002 và 2006.

Kurková mang vẻ ngoài phù hợp thời trang cao cấp lẫn thương mại. Cô từng làm đại diện cho các thương hiệu như Louis Vuitton, Valentino, Chanel, Tommy Hilfiger, Saint Laurent…