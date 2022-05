Cựu thiên thần nội y mặc váy xẻ sâu trên thảm đỏ Cannes

Ngày 20/5 (giờ Pháp), Liên hoan phim Cannes tiếp tục diễn ra với buổi công chiếu tác phẩm Three Thousand Years Of Longing. Bộ phim giả tưởng sử thi được chuyển thể từ truyện ngắn The Djinn in the Nightingale's Eye của A. S. Byatt, do Idris Elba và Tilda Swinton đóng chính.