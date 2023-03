Cựu thành viên Wonder Girls tiếc nuối vì kết hôn ở tuổi 24

Cựu thành viên nhóm Wonder Girls chia sẻ cô rất khó khăn để giao tiếp với người hâm mộ khi kết hôn sớm và vắng bóng khỏi showbiz.

Theo Osen, ca sĩ Sunye vừa xuất hiện trong vai trò khách mời của chương trình Knowing Brothers trên đài JTBC. Đây là lần hiếm hoi cựu thành viên Wonder Girls góp mặt trên show truyền hình.

Sunye chia sẻ bản thân khá tiếc nuối khi kết hôn ở tuổi 24 và vắng bóng khỏi showbiz gần một thập kỷ.

"Tất nhiên, người nổi tiếng cũng có cuộc sống riêng tư nhưng tôi hiểu cảm giác thất vọng của người hâm mộ. Họ muốn thần tượng của mình mãi tỏa sáng. Khi kết hôn, tôi không có cách nào để giao tiếp, liên lạc với fan. Tôi cảm thấy tiếc nuối và thực sự có lỗi với mọi người", nữ ca sĩ cho biết.

Dịp này, Sunye gửi lời cảm ơn tới khán giả đã ủng hộ cô trước đây và hiện tại. Cô hy vọng sẽ được đón nhận và ủng hộ trên chặng đường ca hát sắp tới.

Sunye tiếc nuối khi kết hôn ở tuổi 24. Ảnh: Naver.

Sunye là cựu thành viên của nhóm nhạc Wonder Girls đình đám một thời với loạt ca khúc hit: Tell Me, So Hot, Nobody...

Năm 2012, Sunye tuyên bố kết hôn và các hoạt động của Wonder Girls một lần nữa phải tạm dừng. Tháng 10/2013, nữ ca sĩ sinh con đầu lòng và rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí.

Năm 2017, Wonder Girls tan rã sau 10 năm hoạt động trong ngành.

Một năm sau, Sunye trở lại làng giải trí sau khoảng thời gian tập trung cho gia đình. Cô ký hợp đồng với Polaris Entertainment và trở thành một trong 6 thành viên của chương trình thực tế Mama The Idol. Họ thành lập nhóm nhạc có tên M.M.D và phát hành ca khúc Wooah HIP.

Tháng 2/2022, Sunye rời Polaris Entertainment, gia nhập Blockberry Creative. Cô phát hành mini album solo Genuine và quảng bá 2 bài hát Glass Heart và Just a Dancer.