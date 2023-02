Cựu thần đồng Barca cảnh báo Ansu Fati

Chia sẻ với Marca về những chấn thương liên miên của đàn em tại CLB cũ, thần đồng một thời của "La Masia" cho biết: “Những chấn thương mà Ansu Fati đang trải qua cũng tương tự như trường hợp của tôi trước đây. Chúng tôi đều đã tạo ra những hứng khởi khi CLB cần 'sản phẩm' từ La Masia. Tôi không thích nói thẳng ra chuyện này vì tôi thật sự thích được nghe như thế (thích danh xưng thần đồng Barca - PV). Nhưng đấy là cách chúng tôi bị đối xử ở Barca".

Cả Bojan lẫn Fati đều nhận nhiều kỳ vọng khi mới ra mắt đội một Barca với tư cách thần đồng bản địa từ lò La Masia. Tuy nhiên, hai ngôi sao này đều không đáp ứng được yêu cầu cao tại Camp Nou. Fati liên tục dính chấn thương liên miên và không thể ra sân đều đặn, điều này ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần, tâm lý và phong độ của tiền đạo người Tây Ban Nha. Ở mùa giải 2021/22, ngôi sao trẻ này phải nghỉ 389 ngày vì bị rách cơ đùi.

Mới đây, Barcelona cũng vừa thông báo về việc Fati tiếp tục dính chấn thương đầu gối trái trong buổi tập sau trận thua Man Utd ở Europa League. Nếu tình hình này vẫn kéo dài, khả năng duy trì phong độ, thể lực và việc chiếm suất đá chính của chân sút trẻ tại Barcelona càng mong manh hơn.

Dù đội ngũ y tế Barcelona đã tích cực làm việc với Fati để tìm ra nguyên nhân của những chấn thương dai dẳng mà chàng cầu thủ trẻ đang đối mặt, nhưng chưa có giải pháp ấn tượng nào được đưa ra.

Bojan Krkic là cựu tiền đạo Barcelona. Chân sút 32 tuổi có con đường sự nghiệp tương đối giống với Ansu Fati. Anh từng được mệnh danh là "Messi mới" hay thần đồng La Masia. Tiền đạo người Tây Ban Nha từng phá kỷ lục của chính Messi ở mốc 17 tuổi 19 ngày. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối dai dẳng khiến ngôi sao sinh năm 1990 dần mất vị trí tại Barcelona. Sau đó, sự nghiệp Bojan tuột dốc, anh phiêu bạt khắp nơi, bị bán cho Roma vào năm 2011 và trôi dạt đến Stoke City. Hiện tại, Bojan vừa rời CLB Vissel Kobe vào đầu năm 2023.

Từng bị chấn thương phá hỏng sự nghiệp, Bojan Krkic không muốn đàn em mình cũng rơi vào trường hợp đáng tiếc như anh. Đó là lý do tiền đạo 32 tuổi đã cảnh báo đến Barcelona và cho rằng CLB cần làm nhiều hơn nữa với Ansu Fati để tài năng trẻ tìm lại được chính mình.

Barcelona đang bị Real Marid thu hẹp khoảng cách xuống còn 7 điểm sau hai thất bại cay đắng trước Man Utd và Almeria. Vào ngày 3/3 tới, Barcelona sẽ có trận bán kết lượt đi đối mặt Real Marid tại Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

