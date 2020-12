Cứu thai phụ bị tai nạn nghiêm trọng

Hai mẹ con thai phụ đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Chỉ cần đến muộn 5 phút, cả 2 đều không thể qua khỏi.

Hai tuần trước, ở tuần thai 30, trong lúc trở về nhà sau ca làm, chị N.T.B.C. (20 tuổi, ở Hưng Yên) gặp tai nạn. Chị C. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Tuy nhiên, chị liên tục kêu đau đầu nên gia đình xin chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

20h50 cùng ngày, bệnh nhân đột ngột rơi vào nguy kịch, đồng tử giãn hai bên, hôn mê sâu, gần như rơi vào tình trạng chết não. Ê-kíp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đặt nội khí quản, bóp bóng, cấp cứu đường thở cho bệnh nhân ngay tức khắc.

Sản phụ C. và con gái đều đã bình an, qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ siêu âm cho bệnh nhân ngay tại buồng cấp cứu. Nhận thấy vẫn còn tim thai, bệnh nhân được đưa đi chụp phim cắt lớp vi tính, thấy có khối máu tụ màng cứng rất lớn bán cầu phải. Sau cuộc hội chẩn diễn ra nhanh chóng, các bác sĩ quyết tâm cứu 2 mẹ con bệnh nhân.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mời bác sĩ Trương Quốc Việt (Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, Hà Nội) sang mổ bắt con song song với bác sĩ Trần Đạt, khoa Phẫu thuật Thần kinh, lấy khối máu tụ cho bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Đạt chia sẻ: "Chỉ đến khi thấy em bé cất tiếng khóc chào đời, cả kíp mổ mới thở phào nhẹ nhõm”. 22h, ca phẫu thuật kết thúc. Bé gái chào đời nặng 1,7 kg và được đưa sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc ngay sau ca mổ. Sản phụ C. được đưa về khoa Hồi sức tích cực 2, Trung tâm Gây mê Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau 2 tuần chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân C. tỉnh táo hoàn toàn và được xuất viện. Tuy nhiên, sản phụ còn di chứng liệt nửa người do khối máu tụ to chèn gây thiếu máu não. Bé gái của sản phụ C. được chăm sóc trong lồng ấp, sau 2 tuần đã tăng thêm 20 gram.